El VA saluda a los veteranos con buenas noticias este Día de los Caídos: 10 nuevos centros médicos

Publicado por Just The News / Charlotte Hazard 26 de mayo, 2025

El secretario del Departamento de Asuntos de Veteranos (VA), Doug Collins, destacó con motivo del Día de los Caídos los avances que está logrando su agencia, entre ellos la apertura de 10 nuevas instalaciones médicas. Collins hizo el anuncio en redes sociales a principios de este mes.

"Estamos continuando el trabajo que se ha hecho en los últimos años", dijo Collins en el programa de televisión Just the News, No Noise. "Parte de esto incluso se remonta a la primera Administración Trump: asegurarnos de que se están abriendo instalaciones, [incluidas] instalaciones más nuevas".

Las nuevas instalaciones se han establecido en estados como Texas, Virginia, Nueva York y Montana, y Collins espera abrir pronto otra más en Nuevo Hampshire, apuntando que ya han comenzado el proceso siguiendo una orden ejecutiva del presidente.

El secretario es un antiguo representante republicano por Georgia. Sirvió de 2013 a 2021, y después de la reelección del presidente Donald Trump en 2024, fue seleccionado para dirigir el Departamento de Asuntos de Veteranos. Durante su audiencia de confirmación en enero, Collins ocupó titulares al decir que defendería un programa que permitiera a los veteranos buscar atención médica fuera del VA.

El número de casos pendientes en el VA se ha reducido un 25% desde enero



Collins dijo que parte del problema del VA del pasado es que sus empleados no podían desempeñar el trabajo para el que habían sido contratados. "Tenemos grandes personas que ahora son libres de hacer su trabajo", dijo. "Creo que aquel era el mayor problema. Se ha convertido en una prioridad para nosotros".

Collins dijo que recibió muchas críticas de los medios de comunicación por poner fin a las restricciones de COVID-19 y hacer que el personal vuelva a las oficinas.

Collins dijo que desde que los empleados volvieron a la oficina el 5 de mayo, se ha procesado un número récord de casos.

"Acabamos de enterarnos de esto en los últimos días, a pesar de todo lo que hemos oído decir a los medios de comunicación y a algunos miembros del Congreso: 'Van a hacer que la gente vuelva a trabajar. Usted está poniendo fin a las restricciones de trabajo COVID. En realidad, lo que he hecho es volver a poner a nuestra gente en una comunidad que se esfuerza".

"Nuestro trabajo retrasado ha bajado un 25 por ciento desde el 20 de enero", dijo. "Estaba en 260.000 y ahora está por debajo de 200.000. Mire, siempre he creído esto: el trabajador estadounidense es, absolutamente, el mejor trabajador del mundo. Cuando se le permite, se le toma de la mano y se le dice que haga su trabajo eso es justamente lo que consigue".

Charlotte Hazard es reportera de Just The News.



© Just The News