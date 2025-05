Los funcionarios de ActBlue se niegan a testificar y el Congreso amenaza con citaciones en la investigación de donaciones extranjeras

Publicado por Just The News 23 de mayo, 2025

Los presidentes de tres poderosos comités de la Cámara de Representantes amenazaron el jueves con emitir citaciones después de que varios altos cargos actuales y anteriores de la plataforma demócrata de recaudación de fondos online ActBlue se negaran a testificar en una investigación sobre posibles donaciones políticas extranjeras y fraudulentas, según la correspondencia obtenida por Just the News.

El presidente del Poder Judicial de la Cámara de Representantes, Jim Jordan, republicano de Ohio, el presidente de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, republicano de Kentucky, y el presidente de Administración de la Cámara de Representantes, Bryan Steil, republicano de Wisconsin, revelaron en las cartas que varios de los testigos accedieron inicialmente a entrevistas voluntarias y transcritas, pero luego se retractaron a través de su abogado a principios de este mes después de que el presidente Donald Trump firmara una orden instruyendo al Departamento de Justicia a investigar la plataforma.

"Como hemos explicado, los Comités están examinando las acusaciones de que ActBlue, una organización líder en recaudación de fondos políticos, permitió a malos actores, incluidos actores extranjeros, explotar la plataforma en línea de la compañía para hacer donaciones políticas fraudulentas", escribieron los presidentes en cartas a los testigos, que fueron enviadas a un abogado que los representa, Danny Onorato.

"Las donaciones políticas fraudulentas que corrompen las elecciones estadounidenses podrían constituir una conducta delictiva interestatal", afirman también las cartas.

En las cartas se exponen los giros del testimonio de cada uno de los testigos,incluido el ex director de ingresos de ActBlue, Peter Slutsky.

"El 21 de abril, el Sr. Onorato indicó que usted había aceptado comparecer para una entrevista transcrita voluntaria y comenzó el proceso de programar su comparecencia. Sin embargo, el 7 de mayo, el Sr. Onorato notificó al Comité que usted había cambiado de rumbo y que ahora no comparecería para una entrevista transcrita voluntaria", indicaron los presidentes.

"Citó un informe de investigación del Poder Ejecutivo sobre 'el uso ilegal de plataformas de recaudación de fondos en línea para hacer contribuciones 'de paja' o 'ficticias' o contribuciones extranjeras a candidatos y comités políticos' como base para su negativa a cooperar voluntariamente con los Comités", señala también la carta a Slutsky y Onorato.

Puedes leer esa carta aquí:

2025-05-22 JDJ BS JC to Slutsky re follow-up.pdf

Se utilizó un lenguaje similar para casi todos los testigos que recibieron las cartas, en las que se decía a los testigos que una investigación en curso del DOJ no era una excusa válida para negarse a testificar ante el Congreso.

"El precedente pertinente es claro en el sentido de que la mera existencia de investigaciones policiales estatales o federales no influye en el poder de supervisión del Congreso", escribieron los legisladores. "Como tal, una investigación del Poder Ejecutivo sobre asuntos relacionados con la supervisión por parte de los Comités no es una base legítima sobre la que usted pueda rechazar nuestra solicitud."

Las cartas exigían que cada testigo programara su entrevista a más tardar el 29 de mayo o se arriesgaba a recibir una citación.

"Los comités están preparados para recurrir a un proceso obligatorio, si es necesario, para obtener el cumplimiento de nuestras peticiones", advirtieron los legisladores.

Los comités han estado sondeando a ActBlue por sus laxas medidas de seguridad y por si esas vulnerabilidades permitían a entidades extranjeras hacer donaciones a campañas políticas estadounidenses, lo que es ilegal.

En octubre, Steil y el senador Ron Johnson, también republicano por Wisconsin, escribieron a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, al director del FBI, Christopher Wray, y a la directora de Inteligencia Nacional, Avril Haines, sobre la preocupación de que cuatro adversarios de Estados Unidos pudieran haber donado a través de la plataforma.

"Le escribimos para plantearle una preocupación urgente sobre la posible financiación electoral ilícita por parte de actores extranjeros", escribieron los legisladores a Yellen en una carta fechada el jueves. "CHA ha estado investigando las denuncias de que actores extranjeros, principalmente de Irán, Rusia, Venezuela y China, pueden estar utilizando ActBlue para blanquear dinero ilícito en las campañas políticas de Estados Unidos".

También dijeron: "Nuestra investigación ha indicado que estos actores pueden estar explotando a donantes estadounidenses existentes haciendo donaciones de paja sin su conocimiento".

Los legisladores exigieron específicamente acceso a cualquier Informe de Actividad Sospechosa (SAR) relacionado con el dinero que pasa por la plataforma de recaudación de fondos generado por cualquier institución financiera estadounidense como parte de sus actividades contra el blanqueo de capitales. El Congreso ha estado examinando esos SAR en los últimos días tras obtener acceso a ellos bajo la administración Trump.

ActBlue ha reconocido ante el Congreso que ha actualizado su política de verificación de donantes para rechazar automáticamente las donaciones que "utilicen tarjetas prepago/regalo extranjeras, tarjetas regalo nacionales, procedan de países de alto riesgo/sancionados y tengan el máximo nivel de riesgo determinado", por su proveedor de soluciones, Sift.

El cambio se produjo solo tres días después de que Steil presentara la Ley de Gestión Segura de Donaciones Electrónicas por Internet (SHIELD, por sus siglas en inglés), el 6 de septiembre de 2024, para garantizar que el dinero extranjero se mantuviera al margen de la recaudación de fondos políticos en línea. Antes del cambio, dijo Steil, las donaciones realizadas con tarjetas regalo extranjeras no eran rechazadas automáticamente por ActBlue antes del cambio, informó Just the News.

ActBlue ha negado repetidamente cualquier irregularidad y afirma que está cooperando plenamente con las investigaciones en curso.

"Las campañas demócratas y progresistas han confiado en la trayectoria de dos décadas de innovación y fiabilidad de ActBlue para cumplir en los grandes momentos de recaudación de fondos", dijo la firma en un comunicado en junio de 2024 celebra su 20 aniversario en el negocio.

Según documentos internos de la empresa revisados por los comités, durante el ciclo de campaña de 2024, ActBlue emitió nuevas normas que animaban al personal a "buscar razones para aceptar contribuciones." Antes del cambio de política, la plataforma yano exigía números CVV para las transacciones con tarjeta de crédito, lo que aumentaba los riesgos de fraude.

Una evaluación interna de la empresa determinó que el cambio de política provocó "entre 14 y 28 contribuciones fraudulentas adicionales cada mes", según los comités.

Los documentos también muestran que la plataforma comenzó a monitorizar posibles donaciones fraudulentas de varias fuentes extranjeras, incluyendo cientos de donaciones de Brasil, Colombia, India, Irak, Filipinas y Arabia Saudí, entre otros países.

Tanto los legisladores como Trump han pedido al DOJ que investigue a ActBlue por posibles conductas delictivas.

"La ley federal (52 U.S.C. 30121 y 30122) prohíbe estrictamente hacer contribuciones políticas en nombre de otra persona, así como las contribuciones de ciudadanos extranjeros", escribió Trump en un memorando el mes pasado en el que hacía su petición al DOJ. "A pesar de estas leyes diseñadas para proteger la democracia estadounidense, los informes de prensa y las investigaciones de los comités del Congreso han generado evidencia extremadamente preocupante de que las plataformas de recaudación de fondos en línea han sido participantes voluntarios en esquemas para lavar contribuciones excesivas y prohibidas a candidatos y comités políticos."

© Just the News