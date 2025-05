Los cárteles amplían su actividad delictiva más allá del tráfico de drogas y personas a la pesca ilegal

Publicado por Just The News 19 de mayo, 2025

Los modernos cárteles de México abastecen el mercado ilícito de drogas en América, pero también han virado hacia nuevos esquemas criminales, diversificándose hacia el secuestro, la extorsión, la minería ilegal, el robo de petróleo y la pesca ilegal.

El presidente Donald Trump se movilizó para clasificar a los seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras a principios de su mandato. Los expertos suelen llamarlos organizaciones criminales transnacionales porque su alcance se ha expandido a otros mercados ilegales. La Agencia Antidroga de Estados Unidos y el Departamento del Tesoro también tienen en el punto de mira a los cárteles por mover petróleo y gas del mercado negro a través de la frontera entre Texas y México, según The Center Square.

Los cárteles recurren a otras actividades delictivas violentas para proteger sus operaciones de droga y aumentar sus ingresos, según el informe de la DEA. También se dedican al blanqueo de dinero, la extorsión, el robo de petróleo, el robo de otros recursos naturales, el tráfico de armas, el contrabando de personas, la prostitución y el comercio ilegal de fauna y flora silvestres.

Los beneficios ilícitos de estas actividades periféricas hacen que los cárteles sean más resistentes y aumentan su capacidad de expansión, según el documento de la DEA.

En noviembre, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a cinco miembros del Cártel del Golfo por la pesca ilegal del grupo en el Golfo de América, que incluye el comercio ilícito de pargo rojo y especies de tiburón. Para ello, utilizan pequeñas embarcaciones rápidas llamadas "lanchas". Las operaciones de pesca ilegal del cártel del Golfo tienen su base en Playa Bagdad, también conocida como Playa Costa Azul, a varios kilómetros al sur de la frontera con Estados Unidos. Los cárteles utilizan las mismas lanchas rápidas para el contrabando de drogas y personas.

"El Tesoro, como parte de un enfoque de todo el gobierno para combatir a las organizaciones criminales transnacionales, sigue comprometido a desarticular estas redes y restringir la capacidad de estos grupos para beneficiarse de estas actividades", dijeron entonces funcionarios del Tesoro.

La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada implica a menudo trabajo forzado y abusos de los derechos humanos. Las prácticas pesqueras no reguladas plantean además problemas para la salud de los océanos y son una de las causas de la sobrepesca mundial. También contribuyen al colapso o disminución de pesquerías que son fundamentales para el crecimiento económico, los sistemas alimentarios y los ecosistemas de países de todo el mundo, señaló el Tesoro.

Según Vanda Felbab-Brown, investigadora principal del Centro Strobe Talbott de Seguridad, Estrategia y Tecnología del programa de Política Exterior de Brookings, los cárteles empezaron a inmiscuirse en la pesca ilegal hace años y cada vez son más audaces.

Los grupos delictivos empezaron a atacar a los pescadores furtivos de especies protegidas. Luego empezaron a extorsionar y regular a los pescadores que capturaban marisco de escaso valor. Los cárteles a menudo sólo permitían a los pescadores venderles exclusivamente a ellos.

"Las grandes empresas que pescan especies de gran valor, sobre todo para la exportación, fueron las últimas en ser atacadas, pero cada vez sufren más presiones", señala Felbab-Brown en un informe de Brookings.

Los cárteles a veces exigen a las comunidades que les vendan sus capturas bajo amenaza de muerte. Otras veces, dicen a los lugareños qué especies quieren y fijan cuotas de entrega. Los cárteles "castigan violentamente el incumplimiento de esas exigencias", señala Felbab-Brown. Esa no es la única diferencia. Los cárteles a veces sólo pagan con drogas ilegales, como la metanfetamina.

No se trata sólo de pescar; el alcance de los cárteles se extiende al procesamiento y la venta.

"Luego, establecen presencia de halcones (espías) en las comunidades y plantas procesadoras y exigen que éstas procesen los mariscos que traen los cárteles y falsifiquen documentos para ello", señaló Felbab-Brown.

Los agentes de la DEA tienen en el punto de mira a una organización criminal transnacional mexicana, designada recientemente como organización terrorista extranjera, implicada en el contrabando de metanfetamina, heroína y petróleo y gas del mercado negro a través de la frontera entre Texas y México. La investigación ha identificado a varios líderes de cárteles que tienen vínculos con múltiples cárteles en México. Los funcionarios dijeron que la investigación en curso descubrió que los grupos criminales robaban y contrabandeaban petróleo crudo de PEMEX, la compañía petrolera estatal de México, a los Estados Unidos. A continuación, los grupos vendían el petróleo robado a empresas petroleras y gasistas estadounidenses como parte de un sofisticado esquema de blanqueo de dinero basado en el comercio.

Esto podría suponer una subida de precios para los conductores estadounidenses.

"Se estima que México está perdiendo decenas de miles de millones de dólares anuales en ingresos fiscales, al tiempo que las compañías petroleras y gasistas estadounidenses pierden miles de millones de dólares anuales debido a la disminución de las importaciones y exportaciones de petróleo durante el mismo periodo", señala el informe de la DEA. "La atención se centrará ahora en las empresas y miembros estadounidenses implicados enfacilitar esta operación ilícita de contrabando de petróleo mexicano".

© Center Square / Just The News