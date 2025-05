Publicado por Just The News 9 de mayo, 2025

Los canadienses eligieron la semana pasada a Mark Carney para sustituir al ex primer ministro Justin Trudeau como líder del Partido Liberal. Basándose en las declaraciones y posiciones anteriores de Carney, se espera que continúe con las políticas climáticas de su predecesor, Trudeau. Estas políticas afectarán sin duda a los canadienses, y es probable que inflijan daños colaterales en Estados Unidos.

Canadá tiene 171.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo, lo que supone el 10,3% del total mundial. Sólo Venezuela y Arabia Saudí tienen más. Estados Unidos ocupa el último lugar entre los 10 primeros, pero aparece en primer lugar en términos de producción real. EE.UU.produce más petróleo que cualquier otra nación en la historia.

Además de tener más petróleo para producir, Canadá también puede producir su petróleo más barato que EEUU. Para seguir siendo rentables, los productores canadienses de arenas bituminosas necesitan precios del petróleo de 43,50 dólares por barril, informó el Wall Street Journal el verano pasado, mientras que los productores estadounidenses necesitan 57 dólares por barril. Si Canadá desarrollara sus recursos como lo ha hecho Estados Unidos, supondría un problema para las empresas estadounidenses, que observan los bajos precios del petróleo con creciente preocupación.

"La elección de Carney es buena para los productores de petróleo estadounidenses porque minimiza la aparición de un competidor y un exceso de oferta en el mercado", dijo a Just the News Mark Mills, director del National Center for Energy Analytics y canadiense.

Sin embargo, las refinerías estadounidenses -que toman el crudo que extraen los productores y lo convierten en diversos productos, desde gasolina hasta combustible para aviones- no pueden utilizar el tipo de petróleo producido en Estados Unidos, por lo que tienen que importar la mayor parte de su materia prima. El crudo canadiense representa el 60% del crudo importado de otros países. Una subida de los precios del petróleo canadiense podría significar salidas más caras para un importante contribuyente a la economía de EEUU.

La guerra de Canadá contra el petróleo y los oleoductos que lo distribuyen

Bajo el mandato de Trudeau, Canadá llevó a cabo una guerra contra los combustibles fósiles que, según algunos, fue incluso más agresiva que la del ex presidente Joe Biden. Alex Epstein, autor de "Futuro fósil," señala en su"Energy Talking Points" Substack, que Canadá tiene tres veces las reservas de petróleo de Estados Unidos pero sólo el 13% de la población.

"Canadá puede producir mucho más petróleo del que consume. Por eso necesita mucho transporte. Sin embargo, hace la guerra a los oleoductos, que son la forma más barata, rápida y segura de transportar petróleo", escribió Epstein.

En 2016, los tribunales canadienses anularon la aprobación del oleoducto Northern Gateway de Alberta a Columbia Británica, tras una década de revisión. Esa revisión concluyó que no se había consultado suficientemente a los pueblos indígenas. El oleoducto habría puesto unos 535.000 barriles de petróleo al día en los mercados de Asia y habría generado 217.000 millones de dólares en el Producto Interior Bruto de Canadá a lo largo de 30 años..

El Parlamento canadiense lanzó otra medida antipetrolera al prohibir a los grandes petroleros que hicieran escala en los puertos del norte de la Columbia Británica.

Nuestros vecinos del norte también echaron abajo el gasoducto Energy East en 2017. Habría transportado 1,1 millones de barriles de petróleo desde Alberta y Saskatchewan hacia el este. El único oleoducto que superó con éxito el escrutinio del Gobierno canadiense fue el Trans Mountain Expansion pipeline, que entró en funcionamiento el año pasado. Propuesto originalmente en 2012, cuya construcción costó 25.000 millones de dólares, muy por encima del presupuesto original de 5.300 millones de dólares.

Trudeau se enorgulleció de su compromiso con la reducción de las emisiones de Canadá. Aprobó la primera legislación climática integral del país, que, entre otras cosas, establece el objetivo de cero emisiones netas para 2050. También puso en marcha una serie de normativas e inversiones de los contribuyentes para reducir las emisiones en los sectores de la electricidad, la agricultura y el transporte, incluido un mandato sobre vehículos eléctricos más agresivo que el de la administración Biden.

Al menos públicamente, Carney está de acuerdo con estos esfuerzos. Antes de las elecciones, dijo que mantendría la propuesta de limitar las emisiones de los productores de petróleo y gas, que el Gobierno canadiense pretende introducir gradualmente en los próximos ocho años. Carney dirigió anteriormente la Alianza Financiera de Glasgow para la Red Cero (GFANZ) y abogó contra el uso de combustibles fósiles para que los países alcancen objetivos de red cero.

La escasa producción de Canadá



Debido al entorno normativo anti combustibles fósiles en Canadá, la inversión en la producción de petróleo cayó un 50% entre 2014 y 2023, según el Instituto Fraser, un think tank canadiense libertario-conservador sobre políticas públicas. A pesar de tener más petróleo que producir, el crecimiento de la producción canadiense desde 2010 es inferior al 40% del crecimiento estadounidense.

El candidato conservador canadiense Pierre Poilievre fue escarnecido por grupos anti-combustibles fósiles por apoyar la expansión de los oleoductos, oponerse a las políticas climáticas del Partido Liberal,y apoyar la producción canadiense de petróleo y gas.

El lunes, el precio del petróleo West Texas Intermediate se situó en 57 dólares por barril, según Oilprice.com, y eso sitúa el precio por debajo de lo que necesitan la mayoría de los productores en Estados Unidos para alcanzar el punto de equilibrio. Las petroleras estadounidenses han visto caer sus beneficios desde los vertiginosos máximos de 2022, cuando fueron acusadas de practicar la especulación con los precios debido a su "obscene profits," pero aún les fue bien en el primer trimestre de este año, escribió el analista de energía David Blackmon en su "Absurdidades energéticas" Substack.

A pesar de un primer trimestre rentable, la caída de los precios del petróleo ha sido una preocupación creciente para el sector. Si Poilievre hubiera ganado las elecciones e invertido el escaso crecimiento del desarrollo del petróleo y el gas en Canadá, el precio podría haber bajado aún más.

"La llegada de un primer ministro que probablemente suprimirá la producción de petróleo canadiense tendrá la consecuencia imprevista de minimizar la nueva oferta que deprimirá los precios. Será más difícil tener petróleo barato si se subabastece al mundo. Dicho de forma simplista, la elección de Carney es alcista para los precios altos debido a una restricción de la oferta de un gran productor, lo que tiene ironías obvias", dijo Mills, del National Center for Energy Analytics.

La demanda de distintos tipos de petróleo



Las refinerías estadounidenses se construyeron en su mayoría en la década de 1970, antes de lo que se suele llamar la "Revolución del esquisto", que se refiere al desarrollo de las tecnologías de fracturación hidráulica, o "fracking". Esta tecnología desbloqueó grandes cantidades de petróleo y gas en rocas duras del subsuelo de Estados Unidos, donde antes era inaccesible. El petróleo y el gas que sale de esas rocas, sin embargo, es un crudo ligero, dulce y bajo en azufre, para el que las refinerías estadounidenses no fueron diseñadas.

En su lugar, las refinerías estadounidenses se ven obligadas a importar crudo pesado y agrio de otros países. Canadá exporta 96% de su petróleo a Estados Unidos, que satisface el 60% de la demanda de importación estadounidense. En caso de que las políticas climáticas de Canadá aumenten el coste de ese petróleo, supondría un aumento de los costes para las empresas estadounidenses, lo que en última instancia repercutiría en lo que los conductores estadounidenses pagan en el surtidor. Las refinerías necesitan ese tipo de petróleo también para producir otros productos petrolíferos, desde asfalto hasta lubricantes, y los costes de esos productos también podrían aumentar.

Mills dijo que reequipar las refinerías para que funcionen con crudo ligero y dulce es posible, pero es una gran inversión que podría llevar años.

"Hay todo tipo de consecuencias imprevistas al cambiar el suministro mundial. Los ingenieros pueden adaptarse a ello, pero lleva tiempo y cuesta dinero", dijo Mills.

Independencia de Albert



Mientras los resultados de las elecciones mostraban que Carney probablemente se alzaría con la victoria, Danielle Smith, la primera ministra de la provincia de Alberta, rica en petróleo, anunció su intención de facilitar a los ciudadanos la convocatoria de un referéndum. Esto sentaría las bases, a su vez, para permitir a los votantes de Alberta separarse de Canadá.

Smith dijo que no apoyaba tal medida, The National Post reported, pero que no se interpondría si los votantes aprobaran un referéndum para hacerlo.La secesión en Canadá no es una posibilidad tan remota como en Estados Unidos. En 1995, un referéndum en Quebec en el que se preguntaba a los votantes si querían que la provincia se separara fracasó por un históricamente estrecho margen, con un 49,42% de quebequeses a favor de la independencia.

Si Alberta se convirtiera en una nación independiente, no tendría salida al mar. Eso significaría que una buena relación comercial con EE.UU. sería vital para la economía del nuevo país. También significaría probablemente un aumento de la producción, lo que haría muy rico al país.

Mills dijo que es difícil adivinar cuál será exactamente el impacto de las políticas de Carney en la energía estadounidense, pero dijo que una reducción de la oferta que salga de Canadá se sentiría en Estados Unidos y posiblemente en el mundo.

"Para usar el término técnico, las interrupciones son una putada", dijo.