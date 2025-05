Mientras Trump promueve aranceles, TikTok impulsa contenido a favor del comercio chino

Publicado por Just The News / Steven Richards 6 de mayo, 2025

El esfuerzo del presidente Donald Trump por salvar la popular red social TikTok ha quedado atrapado en la escalada de la guerra arancelaria con Pekín, y el presidente sugiere que podría ampliar de nuevo el plazo para un acuerdo.

Un nuevo estudio concluye que, al mismo tiempo que China utiliza la aplicación como moneda de cambio para negociar, la plataforma está potenciando la propaganda destinada a socavar el apoyo estadounidense a las políticas arancelarias de Trump, y a promocionar productos y fabricantes chinos.

El estudio fue publicado por el Network Contagion Research Institute (NCRI), una firma especializada en el análisis de comunicaciones en línea que en el pasado encontró pruebas de que la plataforma china suprimía contenido "anti-China" e influía con éxito en la opinión de los usuarios sobre el historial de derechos humanos del país comunista y su control de la sociedad. TikTok probablemente manipuló su algoritmo patentado, en línea con las preocupaciones expresadas por el Congreso sobre la aplicación, como informó Just the News a principios de este año.

Los aranceles se enfrentan a una oleada de mensajes a favor de China



Justo después de que el presidente Trump anunciara el mes pasado una escalada significativa en su guerra comercial con China -un arancel del 145% sobre todos los productos chinos-, los usuarios de TikTok observaron un aumento aparentemente orgánico de publicaciones de influencers chinos sobre productos chinos asequibles y prácticas codiciosas de marcas de lujo estadounidenses. Los carteles instaban a los estadounidenses a "eliminar a los intermediarios" y a comprar directamente en China, para evitar los aranceles.

En un video, ya retirado de la plataforma, el usuario de TikTok Wang Sen afirmaba que el 80% de los bolsos de lujo se fabrican en China a un precio mucho más barato que el cobrado por las empresas estadounidenses. "[Usted] ha sido engañado y envenenado por el marketing de esas marcas de lujo durante demasiado tiempo", decía la publicación, según Forbes.

Varias compañías de artículos de lujo repudiaron el mensaje. Por ejemplo, un portavoz del fabricante de ropa deportiva de lujo Lululemon instó a los compradores a tener cuidado con los "productos falsificados y la desinformación".

El nuevo estudio del NCRI concluye que este aumento de contenidos procedentes de China dista mucho de ser espontáneo. De hecho, los investigadores concluyeron que coincidió con una campaña del Gobierno chino llamada "Comprar en China", y que estuvo vinculado a influencers relacionados con grandes tecnológicas chinas, a su vez alineadas con los aparatos de propaganda e inteligencia comunistas.

Un hashtag respaldado por el Partido Comunista

La investigación reveló que a partir del 10 de abril, pocos días después de que Trump anunciara importantes aranceles a China, TikTok se inundó de contenido con el hashtag #sourcing, en el que influencers chinos animaban a los estadounidenses a comprar directamente a fabricantes chinos y criticaban a las empresas occidentales por comprar productos baratos de China y subir los precios.

Sólo tres días después, el Ministerio de Comercio chino anunció el lanzamiento de la iniciativa "Comprar en China" para los consumidores nacionales y extranjeros, a los que animaba a "visitar China, comprar productos chinos de primera calidad, saborear las delicias culinarias chinas y admirar las maravillas naturales y culturales de China, experimentando colectivamente el atractivo único de 'Comprar en China'".

Los investigadores también señalaron que, tras el auge en TikTok, la versión en inglés del periódico oficial del Partido Comunista Chino, People's Daily, reportó sobre la "campaña de promoción del consumo", lo que indica la aprobación del partido o su participación en el esfuerzo.

El NCRI llevó a cabo un experimento con cuentas diseñadas para simular la experiencia de un usuario estadounidense de 22 años, con el fin de determinar la "adherencia" de los contenidos favorables a China. En este caso, la "adherencia" se refiere al grado en que el algoritmo promueve la aparición -o pegajosidad- de ciertos contenidos para cuentas nuevas que muestran interés en el tema.

Creando un grupo de usuarios centrados en contenido sobre abastecimiento directo de China y otro, de control, en contenido profesional de hockey sobre hielo, los investigadores encontraron que el algoritmo de TikTok impulsó significativamente el contenido de abastecimiento en su página de recomendados.

"En el control de la NHL, solo 5 de los 120 videos de FYP (4,2%) reflejaban contenido de hockey, a pesar del aumento del interés en el mundo real en torno a los Playoffs de la Stanley Cup", concluyeron los investigadores. "Por el contrario, los 9 centrados en el abastecimiento superaron el 10% de penetración de contenido relacionado con el abastecimiento, con 5 alcanzando o superando el 20% de saturación (al menos 24 de 120 videos FYP)". FYP es la jerga de la red social para referirse a una página personalizada, elaborada para apelar a los intereses específicos de ese usuario y a su historial de compras a través de la aplicación.

Explotando los algoritmos



Los investigadores también probaron el mismo escenario en YouTube, propiedad de la estadounidense Google, filial de Alphabet Inc, y descubrieron que ocurría lo contrario: allí el contenido procedente de China no recibía ningún trato especial y, de hecho, rendía por debajo del contenido de hockey sobre hielo.

"Estos hallazgos sugieren que el algoritmo de TikTok muestra una marcada sensibilidad a las señales de compromiso con el hashtag #sourcing, amplificando esta categoría a tasas notablemente superiores a las de las categorías de interés no politizadas y de tendencia natural, como los deportes profesionales", se lee en el informe.

Los investigadores también descubrieron que varios de los mayores influencers chinos -los creadores de algunos de los contenidos favorables al abastecimiento chino- tenían vínculos con algunas de las mayores empresas tecnológicas de China, que a menudo están bajo presión estatal para ajustarse a la política del partido comunista.

Puede leer el estudio a continuación:

"El Partido Comunista Chino (PCCh) está aprovechando TikTok para combatir la política comercial del presidente Trump", dijo a Just the News Michael Sobolik, investigador en el Hudson Institute y autor de Countering China's Great Game: A Strategy for American Dominance.

"El algoritmo controlado por ByteDance está impulsando contenidos de fabricantes chinos que animan a los usuarios estadounidenses a comprar productos directamente de China a través de apps como Alibaba y DHgate. Estos videos han conseguido más de 50 millones de visitas en TikTok", continúa Sobolik.

"Sirven a un objetivo más amplio de Xi Jinping: poner a los estadounidenses en contra de sus propios funcionarios electos. Si Trump se toma en serio el salir victorioso de la guerra comercial, debería cumplir con la ley que el Congreso aprobó el año pasado y desconectar TikTok inmediatamente", dijo.

Mientras tanto, el presidente está trabajando en un acuerdo que salve a la popular plataforma de una prohibición permanente, nadando contra la corriente creada por una coalición bipartidista del Congreso que desde hace tiempo advierte de problemas de seguridad y privacidad, así como de la cercana relación de su empresa matriz con el PCCh. En virtud de una ley aprobada por el Congreso, TikTok quedará bloqueada si su matriz china, ByteDance, no se desprende del activo.

Trump, que en un principio propuso prohibir la aplicación, ha dado marcha atrás, acreditando a la plataforma el haberle ayudado a conseguir votos juveniles en las elecciones presidenciales después de que su campaña abriera una cuenta. Esta experiencia generó un punto favorable para la aplicación, como reiteró Trump en una entrevista con Kristin Welker, de la NBC, emitida el domingo.

En esa entrevista, también sugirió que extendería el plazo para una venta por tercera vez, una medida que los críticos dicen que es ilegal bajo el marco aprobado por el Congreso, que sólo prevé una única prórroga de 90 días mientras se negocia una venta.

"Déjeme preguntarle sobre TikTok, señor, ¿extendería ese plazo si aún no hay acuerdo?", preguntó Welker al presidente.

"Lo haría", respondió Trump, reiterando que le "gustaría ver" un acuerdo.

Pekín codicia TikTok



El Partido Comunista también ha señalado que intentará bloquear cualquier venta de la aplicación mientras esté inmerso en la guerra comercial con Washington. China se echó atrás a principios de abril durante unas negociaciones para transferir el control de la aplicación a inversores estadounidenses después de que Trump impusiera los sustanciales aranceles, según dijo previamente el presidente.

"Teníamos un acuerdo más o menos para TikTok -no un acuerdo, pero bastante cerca- y luego China cambió el acuerdo debido a los aranceles", dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One el mes pasado. "Si hubiera dado un pequeño recorte en los aranceles habrían aprobado ese acuerdo en 15 minutos, lo que demuestra el poder de los aranceles".

Este acuerdo, que contaba con el visto bueno de ByteDance, preveía que el Gobierno y los inversores estadounidenses transfirieran las operaciones de TikTok con sede en Estados Unidos a una nueva empresa participada mayoritariamente por inversores estadounidenses. Según Reuters, tras el anuncio de los aranceles, el Gobierno chino señaló que echaría por tierra cualquier acuerdo.

Este último estudio se suma a un creciente conjunto de pruebas de que China ve en TikTok algo más que una simple moneda de cambio en una guerra comercial, sino más bien una poderosa herramienta para influir en la opinión pública estadounidense.

Represión de la crítica al estilo chino



Datos previos del NCRI publicados por Just the News en enero muestran que el contenido crítico con China y su Gobierno fue suprimido de TikTok, en comparación con búsquedas similares en Instagram y YouTube. La aparente eliminación de resultados, argumentaron los investigadores, es una prueba de que los resultados de búsqueda de la plataforma están sesgados adrede.

Los investigadores también trataron de averiguar si el uso de TikTok modificaba realmente la percepción pública del Gobierno chino y el Partido Comunista, representada por las actitudes de los usuarios hacia su historial con los derechos humanos y la favorabilidad hacia China como destino turístico. Los investigadores realizaron una encuesta representativa a 1.214 adultos estadounidenses para medir su uso de las redes sociales y su valoración de ambos parámetros vinculados a China.

Los datos mostraron una correlación significativamente positiva entre pasar tiempo en TikTok y valorar positivamente a China en materia de derechos humanos. Los investigadores hallaron un patrón similar en cuanto al país asiático como destino turístico.

Steven Richards es reportero de 'Just The News'.



