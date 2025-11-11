Un abogado de inmigración explicó en Voz News que la obesidad, la diabetes y otras enfermedades podrían ser motivo para negar la residencia a extranjeros

Publicado por Luis Francisco Orozco 10 de noviembre, 2025

En el noticiero de Voz News, la periodista Karina Yapor entrevistó al abogado de inmigración Haim Vásquez sobre los diferentes criterios médicos que actualmente se estarían tomando en cuenta en los Estados Unidos para aceptar o negar la residencia a ciudadanos extranjeros.

“Ya hay una determinativa de ciertas enfermedades que pueden afectar el proceso de residencia de una persona, pero están establecidas en el código de procesamiento de casos consulares. El día de hoy lo que tenemos es la ampliación de la discreción del código migratorio, en otras palabras, para actuar pseudo-médico, interpretando exámenes médicos para determinar si podría haber la posibilidad futura de que una persona con obesidad o diabetes podría ser carga pública”, comentó Vásquez.

