Esta es la rutina contra el envejecimiento de los multimillonarios como Larry Ellison para mantenerse joven

En Silicon Valley, figuras como Jeff Bezos, Peter Thiel y Sam Altman destinan parte de su fortuna a empresas biotecnológicas enfocadas en revertir el envejecimiento celular. Su meta: no solo mejorar la apariencia física, sino reducir la edad biológica —la que reflejan células y tejidos— e incluso influir en la edad cronológica.

Bryan Johnson y su proyecto Blueprint



Bryan Johnson, empresario tecnológico de 48 años y creador del proyecto Blueprint, es un caso emblemático. En su cuenta de YouTube, detalla una rutina estricta que, según él, hace que su cuerpo envejezca solo ocho meses por cada año calendario. El objetivo es extender la juventud lo máximo posible y cuestionar los límites actuales de la longevidad.

Johnson ha elogiado públicamente a otro magnate: Larry Ellison, cofundador de Oracle y actualmente la persona más rica del mundo, por delante de Elon Musk. En un tuit en X, Johnson escribió: “Ellison, ahora de 80 años, está haciendo un buen trabajo gestionando el envejecimiento biológico”.

El rol del intercambio de plasma



Uno de los tratamientos asociados a esta "juventud" es el intercambio terapéutico de plasma (TPE o plasmaféresis). Según el Dr. Mohammad Ursani en un artículo del American College of Rheumatology (ACR), este procedimiento se usa desde hace años para tratar enfermedades reumáticas como vasculitis, lupus eritematoso sistémico (LES) y síndrome de anticuerpos antifosfolípidos (APS). Estas patologías involucran anticuerpos anormales que atacan el organismo, y su remoción de la sangre puede ser beneficiosa.

El proceso extrae sangre del paciente, la separa en una máquina (glóbulos rojos, blancos, plaquetas y plasma), descarta el plasma y lo reemplaza con fluido de un donante joven. Luego, se reinfunde todo junto con las células sanguíneas originales; de esta forma, al eliminar anticuerpos problemáticos, ayuda en el tratamiento de autoinmunidades.

Por su parte, el profesor Antonio Ayala, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad de Sevilla y vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina Antienvejecimiento y Longevidad (SEMAL), explicó en una entrevista a Infosalus que el envejecimiento afecta todos los órganos con cambios moleculares, como disminución de hormonas y compuestos protectores. Restaurar niveles beneficiosos en sangre y eliminar perjudiciales es una estrategia para controlar este proceso complejo.

Sin embargo, Ayala advierte que usar plasma joven como terapia antienvejecimiento es polémico y carece de aprobación sanitaria en la mayoría de los países.

Accesibilidad para reducir la edad biológica



Para quienes no acceden a tratamientos de élite, expertos recomiendan hábitos cotidianos. Ilona Calparsoro, CEO de Longevitas Labs y experta en suplementación, señala en declaraciones que no hay una solución única, sino aproximaciones para ralentizar el deterioro.

Entre los hábitos más efectivos se encuentran: una dieta saludable para nutrición celular óptima y contra inflamación/oxidación; ejercicio de fuerza y fondo; suplementación continua con nutrientes probados; descanso adecuado; relaciones sociales para equilibrio emocional e hidratación correcta.

Complementos nutricionales esenciales



Calparsoro enfatiza que vitaminas esenciales para procesos metabólicos solo se obtienen externamente, ya que el cuerpo no las produce. Los alimentos actuales, por cultivos o cocción, han perdido nutrientes, por lo que complementos de calidad son clave. En esa línea, el Omega-3 con suficiente EPA y DHA, apoya la salud cardiovascular y neuronal.

Fundamentos básicos según expertos médicos: dieta saludable, no alcohol y no fumar



El Dr. Luke Powles, director clínico asociado de Bupa Health Clinics, resume en tres pilares: dieta saludable, limitar alcohol y eliminar el tabaco. Cambios en el estilo de vida reducen riesgos de hipertensión, infartos y ACV, además de bajar colesterol.

Flexibilidad, fuerza y VO2 máx



Christian Lewis-Pratt, fisioterapeuta en Healf, asocia flexibilidad con mayor longevidad, prevención de lesiones e independencia. Quienes no tocan dedos de pies con piernas estiradas o levantan brazos sin arquear espalda deben actuar. En esa línea, recomienda entre 3 y 12 minutos diarios de movilidad, de 5 a 7 días por semana.

Añade ejercicios para VO2 máx (oxígeno máximo en esfuerzo intenso), como Tabata (intervalos de alta intensidad con descansos cortos) tres veces por semana. Para la masa muscular perdida con la edad recomiendan: sentadillas, estocadas, flexiones y ejercitar con peso muerto.