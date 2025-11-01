Los 10 chequeos preventivos que todo estadounidense debería hacerse en 2026

Centro de salud en campaña de vacunación en California AFP

Publicado por Diane Hernández 1 de noviembre, 2025

La salud preventiva será la gran prioridad médica en 2026. Después de años de cambios en el sistema sanitario y avances tecnológicos, los expertos coinciden: detectar a tiempo es el mejor tratamiento.

De acuerdo con las recomendaciones actualizadas de los CDC y la U.S. Preventive Services Task Force, estos son los 10 chequeos preventivos esenciales que todo estadounidense debería realizarse en 2026 para vivir más y mejor.

1. Examen físico anual integral

El chequeo médico general sigue siendo el pilar de la prevención. En 2026, muchas clínicas ofrecen evaluaciones integrales con IA que analizan historial médico, genética y estilo de vida.

Incluye control de presión arterial, frecuencia cardíaca, peso, glucosa, colesterol y función renal, entre otros estudios.

¿Qué es un examen físico anual integral?

Un examen físico anual integral es una revisión médica general que busca evaluar el estado de salud global de una persona, detectar de forma temprana posibles problemas, actualizar historial médico, analizar hábitos de vida, revisiones de rutina (como presión arterial, peso, etc.) y, en muchos casos, realización de análisis de laboratorio básicos (colesterol, glucosa, función renal/hepática, etc.).

Durante el examen se incluyen, por ejemplo:

Revisión de historia médica y hábitos de vida (alcohol, tabaco, dieta, ejercicio).

y hábitos de vida (alcohol, tabaco, dieta, ejercicio). Toma de signos vitales (presión arterial, pulso, temperatura, etc.).

(presión arterial, pulso, temperatura, etc.). Examen físico (oído, ojos, boca, palpación de abdomen, extremidades, reflejos).

(oído, ojos, boca, palpación de abdomen, extremidades, reflejos). En muchos casos: análisis de sangre/orina para colesterol, glucosa, tiroides, función renal/hígado.

¿Dónde se puede hacer?

Aquí tienes algunos tipos de centros donde te puedes hacer el examen físico anual integral:

Consulta de médico de atención primaria ("primary care physician") o clínica de medicina familiar.

("primary care physician") o clínica de medicina familiar. Clínicas de urgencias / "urgent care" que a veces ofrecen revisiones generales.

/ "urgent care" que a veces ofrecen revisiones generales. Centros o programas especiales de "executive health" o chequeos de salud integrales para profesionales (más costosos).

de "executive health" o chequeos de salud integrales para profesionales (más costosos). Clínicas comunitarias de bajo coste si no se tiene seguro.

Precios aproximados

Los precios varían mucho según el estado, proveedor, si incluye pruebas adicionales, con o sin seguro. Aquí algunos rangos estimados:

Sin seguro, en muchas clínicas: entre 50 y 300 dólares.

En promedio nacional sin seguro: aproximadamente 199 dólares.

Si incluye laboratorio y es "más integral", puede subir a aproximadamente 350-500 dólares o más según ubicación.

Por ejemplo, en California el precio promedio en "cash" para un "annual physical exam" fue aproximadamente de 461 dólares.

Por otro lado, programas ejecutivos / chequeos premium pueden costar varios miles de dólares.

Si tienes seguro, muchas veces la parte del "preventive visit" puede estar cubierta sin copago, pero si se hace más allá de la parte preventiva podría haber cargos adicionales.

2. Perfil metabólico y cardiovascular avanzado

La detección temprana de diabetes tipo 2, hipertensión y enfermedades cardíacas sigue siendo crucial.

En 2026, los análisis de sangre incluyen biomarcadores metabólicos y test genéticos predictivos de riesgo cardiovascular, disponibles incluso en farmacias y clínicas minoristas.

Componentes típicos:

Además de los análisis de sangre estándar (glucosa, colesterol total, LDL, HDL, triglicéridos), estos "avanzados" incluyen biomarcadores como apolipoproteína B (ApoB), lipoproteína(a) (Lp(a)), LDL pequeño/denso, oxidado, etc.

(glucosa, colesterol total, LDL, HDL, triglicéridos), estos "avanzados" incluyen biomarcadores como apolipoproteína B (ApoB), lipoproteína(a) (Lp(a)), LDL pequeño/denso, oxidado, etc. Marcadores de inflamación arterial : p.ej., proteína C reactiva de alta sensibilidad (hs-CRP), PLAC® (lipoproteína-asociada fosfolipasa A2) que indican actividad de placa aterosclerótica.

: p.ej., proteína C reactiva de alta sensibilidad (hs-CRP), PLAC® (lipoproteína-asociada fosfolipasa A2) que indican actividad de placa aterosclerótica. Indicadores del metabolismo de la glucosa más allá de HbA1c, como 1,5-anhidroglucitol (1,5-AG) que mide picos de glucosa postprandial.

más allá de HbA1c, como 1,5-anhidroglucitol (1,5-AG) que mide picos de glucosa postprandial. Función renal más fina (ej.: cistatina C) que da una estimación más exacta del filtrado glomerular.

(ej.: cistatina C) que da una estimación más exacta del filtrado glomerular. Evaluación de síndrome metabólico: grasa abdominal, resistencia a la insulina, dislipidemia, etc.

3. Detección de cáncer de colon

El cáncer colorrectal sigue entre las principales causas de muerte prevenible.

Los mayores de 45 deben hacerse una colonoscopía cada 10 años o pruebas menos invasivas anuales (como test de ADN fecal de última generación). Nuevas tecnologías permiten realizar algunas pruebas en casa y enviar las muestras por correo.

¿Por qué es importante hacer un chequeo preventivo de cáncer de colon?

Un chequeo permite detectar lesiones antes de que haya síntomas.

El cáncer de colon suele desarrollarse lentamente a partir de pólipos (pequeñas lesiones benignas) que pueden transformarse en malignos con el tiempo.

Previene el cáncer: durante una colonoscopia, por ejemplo, los médicos pueden remover pólipos antes de que se vuelvan cancerosos.

Aumenta la posibilidad de cura: detectarlo en fases tempranas permite tratamientos menos agresivos y tasas de supervivencia de más del 90 %.

Reduce la mortalidad: los programas de detección han demostrado una disminución significativa en muertes por cáncer colorrectal en países donde se aplican de forma rutinaria.

¿A qué edad se recomienda comenzar el chequeo?

Personas sin factores de riesgo: A partir de los 45 años (antes era 50, pero se ha adelantado porque los casos en adultos jóvenes van en aumento).

Personas con factores de riesgo o antecedentes familiares: Si tienes un familiar directo con cáncer de colon, pólipos, o enfermedades intestinales inflamatorias (como colitis ulcerosa o Crohn), debes iniciar el chequeo entre los 40 años o 10 años antes de la edad en que tu familiar fue diagnosticado (lo que ocurra primero).

4. Mamografía digital o tomografía mamaria 3D

En 2026, la mamografía 3D se convierte en el estándar de oro para la detección temprana del cáncer de mama.

Mujeres de 40 a 74 años deben realizarla cada 1 o 2 años, según su historial familiar o factores de riesgo. La IA ya ayuda a los radiólogos a identificar microlesiones con mayor precisión.

Datos breves sobre el cáncer de mama Anualmente en los Estados Unidos, cerca de 270.000 mujeres contraen cáncer de mama y 42.000 mujeres mueren de esta enfermedad.

Los hombres también pueden contraer cáncer de mama, pero no es muy común. Cerca de 1 de cada 100 casos de cáncer de mama en los Estados Unidos se diagnostica en un hombre.

La mayoría de los casos de cáncer de mama se diagnostican en mujeres de 50 años de edad o más, pero el cáncer de mama también afecta a las mujeres más jóvenes.

5. Examen ginecológico: Pap, VPH y salud hormonal

Las mujeres entre 21 y 65 años deben seguir con la prueba de Papanicolaou y detección de VPH cada 3 a 5 años.

En 2026, los kits de autoevaluación vaginal aprobados por la FDA permiten detectar infecciones y riesgos desde casa. También se incorporan análisis hormonales para monitorear menopausia y salud reproductiva.

¿Por qué es importante hacerse exámenes ginecológicos preventivos?

1. Prevención y detección temprana del cáncer de cuello uterino

El Papanicolaou (Pap test) y la prueba del VPH (virus del papiloma humano) permiten detectar células anormales o infecciones antes de que se transformen en cáncer.

permiten detectar células anormales o infecciones antes de que se transformen en cáncer. El cáncer cervical es altamente prevenible con detección temprana y seguimiento adecuado.

En EEUU, las campañas de tamizaje han reducido más del 70 % los casos de cáncer cervical en las últimas décadas.

2. Control de la salud reproductiva y hormonal

Un examen ginecológico completo ayuda a evaluar:

Ciclos menstruales irregulares

Síndrome de ovario poliquístico (SOP)

Menopausia y niveles hormonales (estrógeno, progesterona, FSH, LH, tiroides, etc.)

Detectar desequilibrios hormonales a tiempo mejora la calidad de vida, fertilidad, energía y salud ósea.

3. Prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS)

Durante el chequeo, el médico puede ofrecer pruebas de ITS (como clamidia, gonorrea, VIH, sífilis, tricomoniasis, etc.).

¿Cada cuánto deben hacerse estos exámenes?



Papanicolaou (Pap test):

De 21 a 29 años: cada 3 años.

De 30 a 65 años: cada 3 años con Pap test, o cada 5 años con test combinado Pap + VPH, o solo test de VPH cada 5 años.

Salud hormonal: según síntomas (cambios menstruales, fatiga, menopausia, infertilidad). No tiene un calendario fijo, se hace cuando hay indicación médica. Según las guías del U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF) y la American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG):: según síntomas (cambios menstruales, fatiga, menopausia, infertilidad). No tiene un calendario fijo, se hace cuando hay indicación médica.

¿Dónde hacerse estos exámenes en EEUU?

Clínicas de atención primaria (Primary Care Clinics)

Consultorios de ginecología (OB/GYN)

Health Departments (Departamentos de Salud locales)

Community Health Centers (Clínicas comunitarias)

6. Evaluación prostática y salud masculina

Hombres mayores de 50 años —o desde los 40 con antecedentes familiares— deben realizar el test de PSA.

En 2026, los nuevos test de PSA ultrasensibles permiten distinguir entre inflamación y cáncer, reduciendo diagnósticos innecesarios. También se recomienda controlar niveles de testosterona y salud cardiovascular.

Datos clave de incidencia y mortalidad del cáncer de próstata Se estima que en 2025 se diagnosticarán alrededor de 313.780 nuevos casos de cáncer de próstata en EEUU.

Para ese mismo año se estiman aproximadamente 35.770 muertes por cáncer de próstata en el país.

En 2022 se reportaron al menos 255.395 nuevos casos, con una tasa de incidencia de aproximadamente 119 por cada 100.000 hombres.

Alrededor del 70 % de los casos se diagnostican en estadio localizado (es decir dentro de la glándula prostática, sin diseminación) en EE UU.

La supervivencia a 5 años para todos los estadios combinados es muy alta: aproximadamente 97 % o más dependiendo del estadio.

7. Revisión ocular y auditiva con tecnología digital

La salud visual y auditiva se beneficia de la revolución tecnológica.

Ojos: exámenes con escáneres de retina por IA cada 2 años.

Oídos: test auditivos digitales o con auriculares inteligentes, cada 3 años o antes si se detectan cambios.

8. Salud bucodental y chequeos de encías

En 2026, los dentistas refuerzan el vínculo entre salud oral y enfermedades crónicas como la diabetes o la hipertensión.

Se recomienda una limpieza dental cada seis meses y revisión de encías para prevenir periodontitis.

9. Evaluación de salud mental y sueño

La salud mental se consolida como parte de la medicina preventiva.

Los profesionales recomiendan chequeos psicológicos anuales y evaluaciones del sueño. Plataformas digitales de salud mental, respaldadas por seguros médicos, permiten evaluaciones virtuales con psicólogos certificados.

El aumento de estudios de salud mental y sueño se debe a: Mayor conciencia y desestigmatización de la salud mental.

Reconocimiento del sueño como indicador crucial de bienestar.

Estrés social y cambios en estilos de vida.

Avances tecnológicos que facilitan evaluaciones precisas.

Promoción de la prevención en políticas de salud y programas corporativos.

10. Vacunas y refuerzos al día

En 2026, el calendario de vacunación incluye:

Vacuna anual contra la influenza.

Vacunas contra el VRS (virus respiratorio sincitial) para mayores de 60 años.

Refuerzos contra tétanos y difteria cada 10 años.

Vacuna contra el VPH para jóvenes y adultos hasta 45 años.