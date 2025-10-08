¿Cuándo es el Período de Inscripción Abierta para el Seguro de Salud 2026? Fechas clave y lo que debes saber

Publicado por Diane Hernández 8 de octubre, 2025

La inscripción abierta es uno de los momentos más importantes del año para millones de personas en el país, ya que permite contratar, renovar o modificar su plan de seguro médico. Durante este período, quienes necesitan cobertura de salud pueden comparar opciones, ajustar su póliza según nuevas necesidades y garantizar el acceso a servicios médicos de calidad y a precios asequibles para el año siguiente.

En este artículo encontrarás información actualizada y clara sobre la inscripción abierta para el año 2026: las fechas de inicio y cierre, la duración del proceso, las alternativas disponibles si se pasa el plazo, y cuándo entra en vigor tu nueva cobertura.

Todo lo que necesitas saber para tomar decisiones informadas sobre tu salud y la de tu familia está aquí, explicado paso a paso.

¿Qué es el Período de Inscripción Abierta para el Seguro de Salud?

El Período de Inscripción Abierta (Open Enrollment Period) es el tiempo oficial en el que puedes:

Contratar un plan de seguro médico.

un plan de seguro médico. Cambiar tu cobertura actual.

tu cobertura actual. Renovar tu plan existente.

Este período aplica para:

Planes del Health Insurance Marketplace bajo la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA).

Planes ofrecidos por algunos empleadores.

Programas de Medicare.

Si no aprovechas esta ventana, podrías quedarte sin cobertura o con opciones muy limitadas, salvo que califiques para una excepción.

¿Cuándo es el Período de Inscripción Abierta para el Seguro de Salud 2026?

Las fechas oficiales ya han sido confirmadas por HealthCare.gov, y el período de inscripción abierta para 2026 sigue el mismo patrón de años anteriores.

Fecha de inicio: 1 de noviembre de 2025

Fecha de cierre estimada: 15 de enero de 2026

Estas fechas pueden variar ligeramente dependiendo del estado o cambios federales, pero suelen mantenerse estables año tras año.

¿Cuánto dura el Período de Inscripción Abierta?

La inscripción abierta dura alrededor de 75 días. Es importante actuar dentro de ese plazo para asegurar cobertura sin interrupciones y evitar multas o limitaciones.

¿Qué pasa si pierdes el Período de Inscripción Abierta?

Si no te inscribes durante el período regular, aún podrías tener opciones:

1. Período de Inscripción Especial (SEP)

Puedes calificar si atraviesas ciertos cambios importantes en tu vida, como:

Matrimonio o divorcio

Nacimiento o adopción de un hijo

Pérdida de otro tipo de cobertura médica

Mudanza a otro estado o área de cobertura

Estos eventos te dan derecho a inscribirte fuera del período general.

2. Medicaid o CHIP

Los programas Medicaid y CHIP (para niños) aceptan inscripciones durante todo el año, siempre que cumplas con los requisitos de elegibilidad.

Requisitos de elegibilidad para Medicaid



✔ Requisitos generales (a nivel federal)



1. Residencia estatal

Debes ser residente del estado en el que solicitas.



2. Ciudadanía o estatus migratorio calificado

Generalmente debes ser ciudadano estadounidense o tener un estatus de inmigrante que sea reconocido para

En algunos casos, los niños nacidos en EEUU o ciertas personas con estatus especial pueden calificar aunque otros miembros de la familia no lo hagan.



3. Ingresos y recursos (activos)

Debes tener ingresos dentro de ciertos límites establecidos (depende del tamaño del hogar/familia).

En algunos casos, también se consideran tus activos (cuentas bancarias, propiedades, etc.), especialmente para grupos de personas mayores, discapacitadas o para ciertos tipos de Medicaid (“non-MAGI”).

4. Elegibilidad por categoría

Para poder aplicar, generalmente debes encajar en alguna de las categorías que Medicaid cubre. Entre ellas:

Niños / adolescentes

Mujeres embarazadas

Padres o cuidadores de niños

Personas mayores (65 o más)

Personas con discapacidades

En muchos estados que han adoptado la expansión de Medicaid: adultos de bajos ingresos sin hijos u otras condiciones particulares

5. Requisitos no financieros adicionales ("non-financial eligibility")

Vivir en el estado donde aplicas.

Tener un número de Seguro Social o demostrar que has solicitado uno, si eres elegible para tenerlo.

Vivir en el estado donde aplicas.

Tener un número de Seguro Social o demostrar que has solicitado uno, si eres elegible para tenerlo.

¿Cuándo comienza mi cobertura de Seguro Médico?

Depende de cuándo te inscribas dentro del período:

Si te inscribes antes del 15 de diciembre de 2025 → tu cobertura comienza el 1 de enero de 2026.

Si te inscribes entre el 16 de diciembre de 2025 y el 15 de enero de 2026 → tu cobertura puede comenzar el 1 de febrero o incluso el 1 de marzo, según el caso.

Preguntas frecuentes sobre la Inscripción Abierta 2026 ¿Puedo inscribirme en un seguro médico en cualquier momento?

No, solo durante el período de inscripción abierta, a menos que califiques para un período especial o seas elegible para Medicaid o CHIP.

¿Cuándo entra en vigor mi nuevo seguro médico?

​Depende de la fecha de inscripción. Generalmente si te inscribes:

-Antes del 15 de diciembre → comienza el 1 de enero.

-Después del 15 de diciembre → comienza en febrero o marzo.



​¿En qué mes es la inscripción abierta para el seguro de salud?

​Normalmente, comienza en noviembre y termina en enero del año siguiente.

¿Cuándo es la próxima inscripción para el seguro de salud?

​La próxima inscripción abierta será del 1 de noviembre de 2025 al 15 de enero de 2026, salvo cambios oficiales.

Consejos Finales para Prepararte para la Inscripción Abierta 2026

Antes de que llegue noviembre, te recomendamos:

✅ Revisar tus ingresos y situación familiar: Esto afecta tu elegibilidad y subsidios.

✅ Comparar planes en HealthCare.gov o el marketplace de tu estado: Así encuentras el que mejor se adapte a ti.

✅ Tener tus documentos listos: Información de ingresos, estatus migratorio (si aplica), y detalles de tus dependientes.

¿Tienes preguntas específicas sobre tu situación? Visita HealthCare.gov o contacta a un navegador de seguros que te pueda guiar gratis.