¡Cuidado, comunidad internacional! Los judíos no quemaron la iglesia

23 de julio, 2025

La semana pasada, el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, visitó la aldea cristiana palestina de Taybeh, en la región de Binyamin, en la Ribera Occidental, donde los líderes locales le informaron de que colonos judíos habían quemado la antigua Iglesia de San Jorge. Sin embargo, no hay pruebas de que los judíos estuvieran detrás del supuesto incendio. De hecho, los judíos que vivían cerca del pueblo ayudaron a apagar un incendio provocado por palestinos para impedir que los pastores judíos llevaran a pastar su ganado.

Tras la visita, Huckabee escribió en X:

"Taybeh es un tranquilo pueblo cristiano palestino al sur de Jerusalén con muchos ciudadanos estadounidenses que ha sido objeto de actos vandálicos, incluidos incendios en una antigua iglesia. Hoy he estado allí. Profanar una iglesia, mezquita o sinagoga es un crimen contra la humanidad y Dios".

En otro post en X, Huckabee escribió:

"Trabajo para TODOS los ciudadanos estadounidenses que viven en Israel: judíos, musulmanes o cristianos. Cuando sean aterrorizados o víctimas de delitos, exigiré que los responsables rindan cuentas con consecuencias reales". Estuve hoy en Taybeh para reunirme con la gente de ese pueblo para escuchar y aprender".

Huckabee siempre ha sido un gran amigo de Israel y de los judíos. Aunque no afirmó que los judíos fueran los responsables del supuesto incendio provocado, muchos palestinos y personas que odian a Israel en todo el mundo se apresuraron a interpretar su visita a Taybeh y sus posteriores declaraciones como un respaldo total a las afirmaciones de que los judíos habían quemado una iglesia.

El 22 de julio, Huckabee aclaró que no culpaba a los judíos del incendio provocado:

"La investigación no revela daños en la antigua iglesia de Taybeh y continúa la investigación del origen del incendio. NO he atribuido la causa del incendio a ninguna persona o grupo, ya que no lo sabemos con certeza. La prensa sí. He dicho que, independientemente de ello, fue un crimen y merece consecuencias".

Hay que elogiar a Huckabee por entender que los palestinos le habían mentido al afirmar que los judíos estaban detrás del incendio provocado.

Elisha Yered, un judío con tres hijos que vive en la ribera Occidental, comentó:

"En los últimos días, un despreciable y falso libelo de sangre se ha extendido por todo el mundo contra los asentamientos, recordando a oscuros periodos en Europa, y hasta ahora ha conseguido engañar a bastantes amantes de Israel en EEUU...".

"No se llevó a cabo ningún acto de 'crimen nacionalista' por parte de judíos, no se incendió ninguna iglesia ni se profanó ningún cementerio. Exactamente lo contrario. Árabes cristianos del pueblo de Taybeh prendieron fuego a zonas abiertas cuatro veces en una semana para impedir que los judíos pastaran allí....

"Los ganaderos de la granja Rimmonim en Binyamin llevan mucho tiempo sufriendo acosos, ataques e incendios provocados en las zonas de pastoreo, incluso desde el pueblo de Taybeh-un pueblo cristiano cercano...".

"El suceso que desencadenó el alboroto ocurrió el 07/07. Por segunda vez esa semana, los árabes del pueblo provocaron un incendio que empezó a propagarse rápidamente. Los residentes de la granja acudieron al lugar con sopladores motorizados y batidores de incendios -las herramientas más modernas para hacer frente a los incendios en zonas abiertas- y consiguieron controlar las llamas. Al mismo tiempo, las llamas también se propagaron hacia el pueblo, pero los residentes de la granja insistieron en luchar para extinguir también ese punto caliente, aunque podrían haber dicho fácilmente 'que cosechen lo que han sembrado', y detuvieron el fuego justo antes de que llegara a la línea de casas, donde, entre otras cosas, hay una iglesia y un antiguo cementerio.

Durante todo el suceso, no se causó daño alguno a la iglesia ni al cementerio, y desde luego no fueron completamente incendiados ni sufrieron graves daños, gracias en parte a los residentes que combatieron el fuego con sus propias manos. Esto es un hecho, no una interpretación. Vea la foto del dron que lo muestra claramente".

Huckabee, hombre de buenas intenciones y firme defensor de Israel, conoce muy bien a los judíos. Sin embargo, él, al igual que muchos en los medios de comunicación y la comunidad internacional, no parece estar familiarizado con la práctica de larga data de los palestinos de difundir mentiras e invenciones con el propósito de vilipendiar a Israel y demonizar a los judíos. Bassam Tawil

La guía turística y arqueóloga Eliana Passentin fue a la iglesia de Taybeh para comprobar los hechos, y dijo en un vídeo filmado en el lugar de la antigua iglesia:

"He estado recibiendo llamadas de amigos cristianos de todo el mundo, sobre los judíos, los colonos israelíes, quemando una iglesia en Taybeh. Conozco esa iglesia. Tengo un máster en arqueología. Recuerdo que es una iglesia bizantina. Vamos a ver cómo se quema una antigua iglesia de piedra".

"Entonces, entramos. No veo señales de incendio. No veo una iglesia quemada. Aquí estoy en las afueras de la iglesia. Puedes ver el ábside por aquí. E incluso en las afueras o en los muros exteriores no hay señales de incendio. No puedo encontrar ninguna. Por lo tanto, no parece que la iglesia haya sido incendiada. Pero no lejos de la iglesia, había arbustos que muy probablemente fueron quemados en el fuego. Esto sucede en toda Judea y Samaria. Se puede ver que estas piedras habrían detenido el fuego, y sigo creyendo que es importante averiguar quién provocó el incendio. Entonces, ¿quién tiene el interés de mostrar esta hoguera como los colonos quemando la iglesia?".

"Alguien está detrás de esto. 'Los judíos están quemando la iglesia'. Alguien tiene interés en que creas eso. Si alguien quemara una iglesia, y ocurriera en nuestra jurisdicción, nos aseguraríamos de ponerle fin inmediatamente. Pero eso no es lo que ha ocurrido. Y cuando recibo una llamada de nuestros amigos cristianos diciendo: '¿cómo han podido dejar que eso ocurra, quemar una iglesia?', les digo: 'bueno, ¿qué se están imaginando?

"Y se imaginan una estructura de madera, y que los colonos entraron y tiraron un soplete y la prendieron fuego. Este es un sitio arqueológico antiguo. Lo respeto mucho. Pero aunque lo intentara con todas mis fuerzas, no hay manera de quemarlo. Así que no sólo no es lo que pasó, pero hace una gran historia. Y cuando tienes fondos suficientes y puedes difundirla, todo el mundo se la cree".

"Así que estoy aquí para llegar a nuestros amigos cristianos, que nos conocen y creen en nosotros. Somos los guardianes del corazón bíblico. Esta tierra nos fue dada por Dios. No hay razón para que quememos una iglesia o faltemos al respeto a la religión de nadie. Nosotros no hacemos eso. Pero encontraremos la verdad. Averiguaremos quién prendió fuego a esos campos, y pagará las consecuencias".

Una investigación independiente del Servicio de Prensa de Israel (TPS-IL) ha descubierto incoherencias críticas en las afirmaciones de que los israelíes prendieron fuego deliberadamente a la iglesia de 1.500 años de antigüedad.

"Contrariamente a las acusaciones ampliamente difundidas, TPS-IL encontró pruebas de los esfuerzos de extinción de incendios por parte de los residentes judíos locales y planteó serias dudas sobre el origen del fuego - arrojando una sombra sobre las motivaciones políticas detrás de la acusación hecha por un prometedor líder cristiano en Tierra Santa".

La agencia de noticias señaló que el 14 de julio, el patriarca ortodoxo griego de Jerusalén Teófilo III, junto con el patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, y diplomáticos de 20 países, visitaron la iglesia de Taybeh. Teófilo declaró:

"Israelíes radicales de los asentamientos cercanos prendieron fuego intencionadamente cerca del cementerio de la ciudad y de la Iglesia de San Jorge. No se trata de una violación de la propiedad, sino de un ataque selectivo contra una comunidad que ha sido durante mucho tiempo un símbolo de coexistencia y paz".

Según TPS-IL:

"[Una] inspección más de cerca de las imágenes revela algo diferente: varios hombres jóvenes de la granja judía adyacente se puede ver corriendo por la colina con equipos de extinción de incendios y chalecos reflectantes, tratando de apagar las llamas - no iniciarlas".

"Las imágenes de vídeo que circulan por las redes sociales muestran al adolescente con lo que parece ser un soplador de aire comprimido utilizado a menudo para ayudar a controlar y extinguir incendios de matorrales. Pero en las redes sociales palestinas se le tachó de pirómano".

"TPS-IL habló con uno de los pastores implicados en el incidente. Dado que es menor de edad, se le identifica como Y. Dijo a TPS-IL que estaba en el campo pastoreando a los animales cuando, de repente, se inició un incendio a pocos metros que los asustó. Y llamó al granjero para informar del incendio e intentó sofocarlo con su camisa. Mientras lo hacía, vio a varios palestinos que salían del cementerio, gritando y lanzándole cosas".

"Además, se documentaron incendios separados los días 7, 8 y 11 de julio en zonas de pastos situadas a decenas de metros del recinto de la iglesia. En todos los casos, un granjero judío cuya granja está junto al recinto de la iglesia se quejó a la policía de que alguien había incendiado la zona donde su pastor estaba pastando. TPS-IL ha obtenido documentación con fecha y hora de estos informes".

"'En lugar de ser líderes de la verdad, estos líderes eclesiásticos se han convertido en jugadores controlados en el tablero", dijo Amit Barak, experto en asuntos cristianos en Israel y exdirector de proyectos del Consejo de Empoderamiento Cristiano. Barak lleva años trabajando con la comunidad cristiana de Israel, ayudando a sus miembros a integrarse en el Ejército y el servicio nacional. A través de este papel, ha estado expuesto a las actividades civiles y políticas de las iglesias del país.

"Son peones. Antes se culpaba al judío. Hoy culpan al colono", dijo a TPS-IL.

"Estas iglesias de Israel tienen lazos muy estrechos con el Consejo Mundial de Iglesias, un organismo que siempre ha tratado de jugar el juego y usar máscaras", dijo Barak. Pero en junio, emitió una declaración que eliminó todas las máscaras y puso todo sobre la mesa. La declaración del 24 de junio pedía a las iglesias y a otras instituciones que sancionaran a Israel, apoyaran las investigaciones sobre crímenes de guerra y calificaran las acciones israelíes de apartheid, entre otras cosas.

Los líderes religiosos caen en la trampa una y otra vez", afirmó Barak. "Simplemente no comprueban los hechos. Se dejan arrastrar por falsas acusaciones, y la campaña contra Israel se ceba fácilmente con los colonos", agregó.

Tras estas revelaciones, todos los que se apresuraron a culpar a los judíos de "incendiar" una iglesia deberían disculparse por respaldar este nuevo libelo de sangre. Huckabee, hombre de buenas intenciones y firme defensor de Israel, conoce muy bien a los judíos. Sin embargo, él, como muchos en los medios de comunicación y la comunidad internacional, no parece estar familiarizado con la larga práctica de los palestinos de difundir mentiras e invenciones con el propósito de vilipendiar a Israel y demonizar a los judíos.