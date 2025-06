'Cuando gobernaban los jueces, había hambre': Biblia

El Libro de Rut comienza con una ominosa advertencia: "En los días en que gobernaban los jueces, hubo hambre en la tierra".

La historia demuestra que los jueces son malos líderes. Thomas Jefferson lo comprendió cuando intentó limitar la influencia de los "jueces nocturnos" nombrados por John Adams.Andrew Jackson se negó a aplicar una decisión del Tribunal Supremo que, en su opinión, socavaba su política hacia las tribus nativas americanas. Abraham Lincoln respondió a lo que consideraba una extralimitación de los jueces suspendiendo el recurso de habeas corpus. Franklin Roosevelt amenazó con llenar el Tribunal Supremo cuando los jueces intentaron desmantelar su New Deal, promulgado por el Congreso.

Ahora, muchos jueces de tribunales de distrito están decididos a frustrar las políticas del presidente Donald Trump. Los esfuerzos judiciales para frustrar las acciones ejecutivas y legislativas han ocurrido con frecuencia en nuestra historia, al igual que las respuestas ejecutivas y legislativas a dicho activismo judicial.

En virtud del Artículo 3 de la Constitución de los Estados Unidos, se supone que los jueces desempeñan un papel fundamental a la hora de controlar y equilibrar los excesos de los otros poderes. Su principal responsabilidad es hacer cumplir las garantías procesales de la Boleta de Derechos, especialmente las que aseguran el debido proceso, la igualdad de protección y el derecho a disentir. No tienen por qué interferir legítimamente en las políticas sustantivas de los poderes ejecutivo o legislativo.

Hubo un tiempo en nuestra historia en el que el Tribunal Supremo interpretó la Constitución para incluir lo que se conocía como garantías procesales sustantivas, un concepto vago que presumía que facultaba a los jueces para anular la legislación y las medidas ejecutivas que consideraban "irrazonables" o que violaban de otro modo amplias limitaciones constitucionales como la inviolabilidad de la propiedad y los contratos. En virtud de estas interpretaciones, declararon inconstitucionales muchas reformas liberales y progresistas, como las restricciones al trabajo infantil y otras protecciones de trabajadores y consumidores.

Los liberales se enfurecieron ante esta expansión de la autoridad judicial, y muchos demócratas exigieron que se impusieran restricciones al activismo y la extralimitación judiciales. Durante la presidencia de Franklin Roosevelt, los jueces disidentes, encabezados por Louis Brandeis, el miembro más liberal del Tribunal Supremo, pidieron moderación judicial y se opusieron a lo que consideraban una aplicación incorrecta de las garantías procesales sustantivas a las políticas y acciones de los funcionarios electos. La opinión de Brandeis prevaleció, pero sólo después de que Roosevelt amenazara con llenar el tribunal con más jueces que apoyaran sus políticas. El resultado fue un cambio en las pautas de voto de varios jueces, que los historiadores denominaron "el cambio a tiempo que salvó a nueve".

Ahora parece que el zapato está en el otro pie. Son jueces de izquierdas los que intentan frustrar las políticas y acciones de derechas de un presidente republicano. No invocan explícitamente el debido proceso sustantivo -no se atreverían a hacerlo a la luz de la conocida historia-. Pero sus acciones huelen a ese concepto rechazado. Desaprueban la deportación, la desfinanciación, el despido y otras acciones ejecutivas de Trump que consideran antiamericanas e injustas, igual que los jueces conservadores consideraron antiamericano el ataque de Roosevelt al derecho de contrato.

En ambas situaciones, los jueces, hostiles a las políticas sustantivas de la administración, buscaron razones procesales y de otro tipo para detener o ralentizar la aplicación de estas políticas "malas". En la situación actual, la administración Trump a veces ha proporcionado a los tribunales justificaciones para sus acciones, aplicando las garantías del debido proceso de forma restrictiva, o cuestionable. Pero todo realista jurídico honesto tendrá que reconocer que muchas de estas decisiones judiciales se han visto influidas por consideraciones políticas. Los jueces buscan con más ahínco objeciones procesales a las políticas y acciones que desaprueban.

La conclusión es que ninguna de las partes pasa la prueba del zapato en el otro pie. Ambos alaban el activismo judicial cuando ayuda a su bando y arremeten contra él cuando les perjudica. La administración Trump elogió al SCOTUS por dictaminar que el programa de admisión de acción afirmativa basado en la raza de Harvard era inconstitucional, pero se opuso cuando los tribunales suspendieron el recorte de fondos de la administración a Harvard y otras instituciones. Los demócratas aplaudieron cuando los jueces decidieron Roe contra Wade por motivos constitucionales cuestionables, pero se mofaron cuando un tribunal posterior dictaminó que no existía un derecho constitucional al aborto. Estos cambios de actitud no tienen que ver con diferentes principios generales sobre el activismo o la moderación judicial. Se trata de resultados concretos de casos y controversias muy politizados.

Al final, Brandeis adoptó el enfoque correcto: la moderación judicial, independientemente de las consecuencias partidistas o ideológicas. Votó sistemáticamente a favor de leyes y prácticas con las que tenía fuertes desacuerdos sustantivos, siempre que no violaran claramente disposiciones expresas de la Constitución. Ese es el papel adecuado de los jueces no elegidos en una democracia.

El pueblo, no los jueces, debe gobernar el país.

Alan M. Dershowitz es catedrático emérito de Derecho Felix Frankfurter en la Facultad de Derecho de Harvard y autor de War Against the Jews: Cómo acabar con la barbarie de Hamás, y Get Trump: The Threat to Civil Liberties, Due Process, and Our Constitutional Rule of Law. Es becario de la Jack Roth Charitable Foundation en el Gatestone Institute, y también es el presentador del podcast "The Dershow".