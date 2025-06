Israel acaba de poner fin al estatus de gran potencia de China en Oriente Medio

"El Estado chino es tan fuerte como su principal proveedor de energía, y ese principal proveedor de energía, que hasta ahora no ha sido capaz de contrarrestar los ataques israelíes, es poco probable que sobreviva a esta guerra en su forma actual." - Brandon Weichert, autor de The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy, a Gatestone Institute, 13 de junio de 2025.