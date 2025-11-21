Fátima Bosch, de México, gana Miss Universo 2025 en una edición marcada por polémicas

Publicado por Diane Hernández 21 de noviembre, 2025

La mexicana Fátima Bosch Fernández, de 25 años, fue coronada Miss Universo 2025 durante la final del 74.º certamen anual realizada este viernes en el Impact Challenger Hall de Nonthaburi, Tailandia. La primera finalista fue Veena Praveenar Singh de Tailandia, seguida por las representantes de Venezuela, Filipinas y Costa de Marfil.

El concurso contó con la participación de más de 120 candidatas y contempló las habituales rondas de traje de baño, vestido de noche y entrevista. La coronación estuvo a cargo de Victoria Kjær Theilvig, Miss Universo 2024.

Un certamen bajo tensión

La edición estuvo marcada por diversos incidentes que acapararon la atención pública. El más comentado ocurrió el 4 de noviembre, cuando Bosch protagonizó un altercado con Nawat Itsaragrisil, director de Miss Tailandia y presentador del certamen. Durante una discusión transmitida en vivo, el ejecutivo cuestionó al equipo de Miss México y presuntamente la insultó, generando un amplio rechazo y expresiones de apoyo a la concursante.

Itsaragrisil pidió disculpas al día siguiente y aseguró que sus palabras habían sido malinterpretadas. La Organización Miss Universo anunció que no participaría en futuros eventos, aunque el empresario reapareció en actividades posteriores.

El incidente provocó pronunciamientos públicos en México, incluida la reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien respaldó a Bosch. En el estado natal de la ganadora, Tabasco, miles de personas siguieron la final en pantallas públicas.

Acusaciones y renuncias en el jurado

En los días previos a la gala, el compositor francés Omar Harfouch renunció como juez tras denunciar la existencia de una supuesta "votación secreta" para seleccionar a las 30 semifinalistas. La Organización Miss Universo negó manipulación alguna y explicó que existe un comité independiente dedicado exclusivamente al programa social 'Más allá de la corona', sin relación con la puntuación oficial.

El exfutbolista Claude Makélélé también se retiró del jurado alegando razones personales.

Durante las rondas preliminares se registraron otros incidentes: Miss Gran Bretaña sufrió una caída durante la presentación de trajes típicos, mientras que Miss Jamaica fue hospitalizada tras un accidente en el desfile de vestidos de noche. La organización informó que no presentó lesiones graves.

¿A qué se dedica Bosch y cómo se vio en Miss Universo?

Bosch, modelo y diseñadora originaria de Villahermosa, se convirtió en la primera tabasqueña en ganar Miss Universo y la primera mexicana en obtener la corona desde 2020. Su trayectoria destaca por su trabajo en moda sostenible y su participación en iniciativas sociales relacionadas con migración, niñez con cáncer y medio ambiente.

Durante la ronda final, Bosch respondió preguntas sobre los desafíos de la mujer en 2025 y el uso de la plataforma de Miss Universo para promover espacios seguros. En sus intervenciones afirmó que las mujeres y las futuras reinas deben "alzar la voz" y participar en la construcción de cambios sociales.