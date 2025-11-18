'Moana': el remake de acción real que deslumbra con su primer tráiler

Publicado por Diane Hernández 18 de noviembre, 2025

Disney presentó el primer tráiler de la versión de acción real de Moana, ofreciendo un vistazo al mágico océano del Pacífico, la vibrante aldea de Motunui y al elenco que dará vida a esta nueva adaptación.

La película llegará a los cines el 10 de julio de 2026, marcando el intervalo más corto entre una cinta animada de Disney y su remake live-action: apenas diez años desde su estreno original en 2016.

Catherine Laga'aia, la nueva Moana

La protagonista de esta versión será Catherine Laga'aia, una joven actriz australiana de 18 años con profundas raíces samoanas. En el tráiler, Laga'aia aparece navegando con determinación y cantando la emblemática "How Far I’ll Go", uno de los momentos más recordados de la película animada.

La actriz, orgullosa de su herencia, destacó a la revista Variety lo significativo que es para ella asumir este papel:

"Me siento honrada de tener la oportunidad de celebrar a Samoa y a todos los pueblos de las islas del Pacífico, y de representar a las jóvenes que se parecen a mí". Su familia proviene de Fa'aala, Palauli (Savai'i) y Leulumoega Tuai ('Upolu), algo que añade autenticidad a su interpretación de un personaje profundamente conectado con la cultura polinesia.

El regreso de Maui y una producción que mira a sus orígenes

Dwayne Johnson vuelve a interpretar a Maui, el carismático semidiós que acompaña a Moana en su travesía. El actor, de ascendencia samoana, también participa como productor, reforzando su compromiso con una representación fiel de la cultura que inspiró la historia.

Pero Johnson no es el único que regresa. Auli'i Cravalho, la voz original de Moana en 2016, forma parte de la nueva producción como productora ejecutiva. En un mensaje compartido en 2023, Cravalho explicó por qué decidió no interpretar nuevamente al personaje:

"Es absolutamente vital que el reparto represente con precisión a los personajes y las historias que queremos contar. Como productora ejecutiva, estoy deseando ayudar a encontrar a la próxima actriz que interprete el espíritu valiente, el ingenio innegable y la fortaleza emocional de Moana".

Un reparto que celebra el espíritu de Motunui

​John Tui como el Jefe Tui, padre de Moana

​Frankie Adams como Sina, su madre

​Rena Owen como la Abuela Tala

El equipo creativo repite parte del talento de la original: Jared Bush regresa como coguionista junto a Dana Ledoux Miller, y Mark Mancina vuelve a encargarse de la música. Lin-Manuel Miranda será productor del proyecto, mientras que Thomas Kail dirigirá la película. La película también contará con:

Un viaje que promete honrar a una generación

Con una mezcla de nuevas estrellas, regresos esperados y un profundo respeto por las raíces culturales que inspiraron la historia, el remake de Moana se perfila como una de las producciones más emotivas y representativas de Disney en los últimos años.

El tráiler ya dejó claro su objetivo: rendir tributo al espíritu del océano, a la cultura del Pacífico y a una heroína que inspiró a millones de jóvenes alrededor del mundo.