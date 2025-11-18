The Game Awards anuncia los nominados a Juego del Año 2025
El liderazgo en nominaciones recae en 'Clair Obscur: Expedition 33', que se posicionó como el título más destacado del año al obtener 12 nominaciones en 10 categorías diferentes.
Los Game Awards revelaron este lunes, durante una transmisión en vivo, la lista oficial de nominados a Juego del Año 2025, destacando un panorama particularmente fuerte para los títulos independientes. Entre las sorpresas y confirmaciones, tres indies lograron colarse en la categoría principal: Clair Obscur: Expedition 33, Hades 2 y Hollow Knight: Silksong.
A estos reconocidos juegos se suman tres producciones de gran escala: Death Stranding 2: On the Beach, Donkey Kong Bananza y Kingdom Come: Deliverance 2, completando así los seis candidatos al máximo galardón. Curiosamente, la alineación coincide con las predicciones más repetidas entre la comunidad y los analistas especializados.
El liderazgo en nominaciones recae en Clair Obscur: Expedition 33, que se posicionó como el título más destacado del año al obtener 12 nominaciones en 10 categorías diferentes. Por su parte, Death Stranding 2 y Ghost of Yōtei también cosecharon un número notable de reconocimientos, con siete nominaciones cada uno.
Con la lista ya oficializada, se abre la siguiente etapa del proceso: la ronda de votaciones. El jurado de los Game Awards deberá elegir entre candidatos de categorías como Mejor RPG, Mejor Narrativa, Mejor Dirección y muchas más. Mientras tanto, los fans también podrán participar, pues la votación para elegir al Juego del Año ya está disponible y se mantendrá abierta hasta el 10 de diciembre.
La ceremonia de The Game Awards 2025 se celebrará el jueves 11 de diciembre, con transmisión en vivo a partir de las 7:30 pm EST / 4:30 pm PST, donde finalmente se conocerá cuál de estos seis títulos se coronará como el mejor del año.
Algunas de las nominaciones a los Juego del Año 2025
- Clair Obscur: Expedición 33
- Death Stranding 2: En la playa
- Donkey Kong Bananza
- Hades 2
- Hollow Knight: Silksong
- Kingdom Come: Liberación 2
Mejor dirección artística
- Clair Obscur: Expedición 33
- Death Stranding 2 en la playa
- Fantasma de Yōtei
- Hades 2
- Hollow Knight: Silksong
El mejor diseño de audio
- Campo de batalla 6
- Clair Obscur: Expedición 33
- Death Stranding 2: En la playa
- Fantasma de Yōtei
- Silent Hill f
Mejor dirección de juego
- Clair Obscur: Expedición 33
- Death Stranding 2: En la playa
- Fantasma de Yōtei
- Hades 2
- Ficción dividida
Mejor multijugador
- Invasores del Arco
- Campo de batalla 6
- Elden Ring: Nightreign
- Cima
- Ficción dividida
La lista oficial de nominados a Juego del Año 2025 puede revisarla aquí.