The Game Awards anuncia los nominados a Juego del Año 2025

Publicado por Diane Hernández 18 de noviembre, 2025

Los Game Awards revelaron este lunes, durante una transmisión en vivo, la lista oficial de nominados a Juego del Año 2025, destacando un panorama particularmente fuerte para los títulos independientes. Entre las sorpresas y confirmaciones, tres indies lograron colarse en la categoría principal: Clair Obscur: Expedition 33, Hades 2 y Hollow Knight: Silksong.

A estos reconocidos juegos se suman tres producciones de gran escala: Death Stranding 2: On the Beach, Donkey Kong Bananza y Kingdom Come: Deliverance 2, completando así los seis candidatos al máximo galardón. Curiosamente, la alineación coincide con las predicciones más repetidas entre la comunidad y los analistas especializados.

El liderazgo en nominaciones recae en Clair Obscur: Expedition 33, que se posicionó como el título más destacado del año al obtener 12 nominaciones en 10 categorías diferentes. Por su parte, Death Stranding 2 y Ghost of Yōtei también cosecharon un número notable de reconocimientos, con siete nominaciones cada uno.

Con la lista ya oficializada, se abre la siguiente etapa del proceso: la ronda de votaciones. El jurado de los Game Awards deberá elegir entre candidatos de categorías como Mejor RPG, Mejor Narrativa, Mejor Dirección y muchas más. Mientras tanto, los fans también podrán participar, pues la votación para elegir al Juego del Año ya está disponible y se mantendrá abierta hasta el 10 de diciembre.

La ceremonia de The Game Awards 2025 se celebrará el jueves 11 de diciembre, con transmisión en vivo a partir de las 7:30 pm EST / 4:30 pm PST, donde finalmente se conocerá cuál de estos seis títulos se coronará como el mejor del año.