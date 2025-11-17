Tom Cruise recibe el Óscar honorario por su trayectoria

Publicado por Williams Perdomo 17 de noviembre, 2025

El actor Tom Cruise recibió una ovación de pie de la crema y nata de Hollywood que se congregó la noche de este domingo para premiarle con un Óscar honorario, la primera estatuilla dorada de su carrera.

"Escribir un discurso de cuatro minutos para celebrar los 45 años de carrera es lo que en esta ciudad se conoce como una misión imposible", bromeó el mexicano Alejandro González Iñárritu, quien se dirigió a Cruise en la venidera 'Judy'.

Al ritmo de la inconfundible banda sonora de Misión imposible, saga que ha marcado la carrera del actor, Cruise, de 63 años, subió al escenario del Salón Dolby de Hollywood arropado por el efusivo reconocimiento de pares como Colin Farrell y Emilio Estévez, con quienes compartían pantalla, así como el legendario Steven Spielberg quien lo dirigió en Minority Report y Guerra de los mundos.

Con un reiterado agradecimiento, un conmovido Cruise tomó el micrófono.

"Mi amor por el cine comenzó desde muy joven", dijo la estrella quien describió la gran pantalla como el espacio que le "despertó hambre por la aventura, por el conocimiento, por entender a la humanidad, por crear personajes, contar historias, ver el mundo".

Cruise, una de las más taquilleras figuras del entretenimiento, con más de 50 películas en su currículo y conocido por realizar sus temerosas escenas de acción sin dobles, ha sido nominado cuatro veces a los premios Óscar, pero nunca ha conquistado la estatuilla.

Los Óscar honorarios, que también entregan la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anualmente, reconocen a leyendas de la industria por su trayectoria, así como sus aportes al cine.

Cruise no sólo devolvió los elogios a Iñárritu ya sus pares, sino que dedicó menciones especiales a los otros homenajeados de la noche, entre ellos Dolly Parton, quien recibió el premio Jean Hersholt por su labor humanitaria.

Parton, de 79 años, había anticipado que por motivos de salud no atendería el evento, y agradeció la estatuilla con un video.

De cara al Óscar

Bajo una copiosa lluvia en Los Ángeles, las estrellas marcaron presencia en la 16ª edición de la gala que también ofrece una oportunidad a los ejecutivos de los estudios y a los actores de comenzar su campaña por los Óscar, que se entregarán en marzo de 2026.

En la antesala de la gala, Ryan Coogler, quien dirigió la cinta de terror Pecadores, una de las favoritas de la temporada, recibió un efusivo saludo de Jacob Elordi, quien encarnó al Frankestein de Guillermo del Toro.