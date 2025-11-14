Ca7riel & Paco Amoroso y Bad Bunny a la cabeza de los Grammy Latinos

Bad Bunny recibe el premio a la Mejor Canción Urbana por "LA MuDANZA" AFP

Publicado por Víctor Mendoza 13 de noviembre, 2025

Los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso y el reguetonero puertorriqueño Bad Bunny arrancaron con buen pie los Grammy Latinos que se celebran en Las Vegas este jueves y se llevaron los primeros gramófonos de la noche.

El explosivo dúo de hip hop que llegó con diez nominaciones a la mayor fiesta de la música latina se impuso en cinco categorías durante la primera mitad de la gala, incluyendo Mejor canción pop con "El Día del Amigo", uno de los éxitos de su viral "Papota".

Los argentinos, que se estrenaron este jueves en los Grammy Latinos, vienen de abrirle varios conciertos en América Latina al rapero estadounidense Kendrick Lamar. El dúo dominó las categorías de música alternativa y se medirán por Mejor Álbum, Grabación y Canción del Año, las tres principales estatuillas de la noche con el astro del reguetón Bad Bunny.

El conejo malo arrasó con su "DeBÍ TiRAR MáS FOToS" en las categorías urbanas, y de entrada se hizo con cuatro estatuillas.

Benito Antonio Martínez Ocasio conquistó a la Academia Latina de la Grabación y llegó a la fiesta al frente con doce nominaciones.

El artista de 31 años acaba de ser nominado además a las mismas tres categorías de los Grammy que se celebrarán en febrero en Los Ángeles.

El reguetonero llega imparable, luego de una taquillera residencia musical en su natal Puerto Rico y las expectativas para su esperado espectáculo del medio tiempo de la final del Super Bowl.

Este mes arrancará además su gira mundial en República Dominicana.

Por su parte, el laureado Édgar Barrera, quien también llegó con diez nominaciones, se alzó como el compositor del año con un set de canciones entre las que destaca "Si antes te hubiera conocido".

Interpretada por Karol G, la pieza ganó como Mejor canción tropical, y compite a la Mejor Canción y Grabación del Año.

La anhelada estatuilla a Mejor artista revelación fue para la voz emergente del pop mexicano Paloma Morphy.

"Sueño hecho realidad"

Conducidos por los cantantes Maluma y Roselyn Sánchez, los Grammy Latinos regresaron al MGM Grand Garden Arena de Las Vegas luego de un intervalo de dos años por España y Miami.

Los artistas derrocharon lentejuelas, brillos y carisma en la alfombra roja.

La apertura de la gala estuvo a cargo de Édgar Barrera junto al Grupo Frontera y al legendario guitarrista Carlos Santana.

"Es un sueño hecho realidad", dijo Barrera a AFP en la alfombra roja, poco antes de subirse al palco.

Gloria Estefan conquistó uno de los primeros gramófonos de la parte televisada de la premiación gracias a su álbum "Raíces" que se impuso en la categoría de mejor álbum tropical.

Estefan, una de las voces consideradas pioneras en la globalización de la música hispana, también se subió a escena para un animado dueto junto a Nathy Peluso.

Otro par que emocionó a la audiencia fue Karol G junto a Marco Antonio Solís, quienes interpretaron su balada "Coleccionando heridas", mientras que Rauw Alejandro puso a todos a bailar con un movido popurrí que incluyó varios de sus éxitos.

Ca7riel & Paco Amoroso inundaron el escenario de color, mientras que Pepe Aguilar puso el toque charro a la noche.

La antesala a la 26ª edición de la premiación fue el tradicional homenaje a la Persona del Año que en esta ocasión recayó en el español Raphael, con más de seis décadas de trayectoria.

Noticia en desarrollo