Nintendo lanza el tráiler de su nuevo film de Mario, 'Super Mario Galaxy: la película'

Publicado por Víctor Mendoza 13 de noviembre, 2025

Mario vuelve a la gran pantalla tras arrasar taquillas en 2023, ubicándose como la segunda película más vista del año. Nintendo publicó este viernes el tráiler de Super Mario Galaxy: la película, secuela de la exitosa Super Mario Bros La Película también basada en el videojuego.

La estadounidense Brie Larson se une a Chris Pratt, Anya Taylor-Joy y Jack Black en el elenco de voces de la cinta de animación, según AFP. Llegará a los cines en abril de 2026.

La película de 2023 recaudó más de 1.300 millones de dólares en la taquilla y fue parte de un furor de adaptaciones de videojuegos en el cine, junto a Una película de Minecraft y Sonic. La japonesa Nintendo marcó en septiembre los 40 años del lanzamiento de su primer juego de Super Mario Bros.

Nintendo también planea un filme de acción real basado en la franquicia Legend of Zelda, que sería lanzada en mayo de 2027.