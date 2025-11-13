Raphael es nombrado Persona del Año por los Latin Grammys, un reconocimiento a más de 60 años en la cima de la música hispana

Publicado por Carlos Dominguez 13 de noviembre, 2025

La leyenda de la música hispana, Raphael, celebró sus más de seis décadas de carrera homenajeado con un emotivo tributo de la Academia Latina de la Grabación, que este miércoles lo declaró la Persona del Año, en Las Vegas.

Figuras como Enrique Bunbury, Marco Antonio Solís, Fito Páez y Susana Baca aterrizaron en Las Vegas para cantarle al Ruiseñor de Linares, así como las voces emergentes Elena Rose e Iván Cornejo, entre otros, en una muestra de cómo el español influenció generaciones y ritmos.

Emocionado y con su distintiva sonrisa, Raphael, de 82 años, desfiló en la alfombra roja del Centro de Convenciones del Mandala Bay con un consejo para los nuevos talentos.

"Hay que hacer las cosas con un poquito más de paciencia que todo te va a llegar", expresó el intérprete de 'Mi gran noche'.

El rey de la balada, con clásicos como 'Como yo te amo', Raphael aconsejó a los artistas a abrazar "más romanticismo y un poquito menos ritmo", en busca de éxitos menos efímeros.

"Es que con el ritmo pasan en seguida", sonrió el también actor.

Pasión, entrega y estilo característico

Manuel Abud, director ejecutivo de la Academia Latina de la Grabación, dijo que el estilo característico de Raphael fue justamente uno de los desafíos para rendirle tributo.

"Cuando empezamos a revisar los arreglos y empezamos además a revisar sus interpretaciones son tan él, son tan basadas en su persona, en su histrionismo que es todo un reto armarlo (el homenaje)", dijo a AFP.

Varios artistas le cantan al divo de Linares

Los músicos invitados al tradicional evento que forma parte de la semana de los Grammy Latinos no escondieron sus nervios de cantarle al divo español.

El roquero Enrique Bunbury, quien interpretó 'Yo soy aquel', confesó estar nervioso de subirse al escenario. "No sé los demás, pero yo seguro que lo voy a hacer peor de lo que lo haces. Entonces, bueno, saber que lo voy a hacer peor delante de él pues me da un poco de vergüenza", contó a AFP el exvocalista de Héroes del Silencio.

"Podemos homenajearle, pero no nos podemos comparar", agregó el músico.

La española Rozalén resaltó la influencia del cantante y su vigencia. Su legado "forma parte de nuestra historia", declaró.

"Esta pasión, esta entrega tan, tan suya, de hacerse suya la canción y decir el texto y la melodía como si se acabara el mundo. Creo que a todos nos ha quedado ahí, en nuestro imaginario", comentó la cantautora Silvia Pérez Cruz.

Ya la revelación del regional mexicano Iván Cornejo, de 21 años, lo describió como una fuente de inspiración dada su conexión en escena. "Noto una similitud de los conciertos de sus fans, como conectan con la letra y las melodías. Hay algo súper único (que) es su música", dijo el californiano.

Para Elena Rose, nueva cara del pop estadounidense y quien entonó 'En carne viva' junto a David Bisbal, el legado de Raphael es su "rebeldía con causa".

"(Es) de esas almas que dicen yo soy esto, yo voy a sentir sin miedo, voy a decir lo que siento y voy a ser yo, pase lo que pase. Eso yo creo que es una de las cosas que inclusive me identifican a mí", comentó la artista.

La Academia Latina de la Grabación continuará su celebración a la música latina con la 26ª edición de los Grammy Latinos este jueves, también en Las Vegas.