Bizarrap lo vuelve a hacer: su nueva colaboración con Daddy Yankee arrasa en internet

Publicado por Alejandro Baños 7 de noviembre, 2025

Cada vez que estrena una nueva canción, arrasa. Habituado a colaborar con algunos de los mejores artistas hispanos del mundo -Nicky Jam, Shakira, Arcángel o Rauw Alejandro, entre otros-, el productor argentino Gonzalo Julián Conde, más conocido como Bizarrap, ha lanzado su última grabación; contando, en esta ocasión, con Daddy Yankee como vocalista.

La Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66 ya está siendo un auténtico éxito, como cabía esperar. Y eso que tan solo lleva un día en plataformas.

En YouTube, la canción, que combina las mezclas sonoras del productor argentino y las estrofas del artista puertorriqueño, superó los 14 millones de visitas en sus primeras 24 horas.

Para los fans y los que han seguido la trayectoria de Daddy Yankee, esta canción que ha publicado con Bizarrap le hará recordar algunos de sus grandes éxitos.

El productor argentino ha recuperado algunos de los samples y algunas de las míticas palabras del artista puertorriqueño -como, por ejemplo, el "masivo" que tanto ha pronunciado Daddy Yankee en sus canciones- para incorporarlos en esta Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66.

Al ritmo de reproducciones y visualizaciones que lleva, además de ser dos de los artistas hispanos más reconocidos en el mundo, la Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66 continuará escalando y posicionándose como una de las canciones más escuchadas durante las próximas semanas e, incluso, meses.