Alec Baldwin y su hermano resultaron ilesos tras sufrir un fuerte accidente automovilístico en los Hamptons

Publicado por Luis Francisco Orozco 13 de octubre, 2025

El medio TMZ informó este lunes que el actor Alec Baldwin y su hermano Stephen Baldwin estuvieron involucrados en un accidente automovilístico en los Hamptons, en el sector este de Long Island. De acuerdo con lo publicado por el medio, los hermanos sufrieron el accidente luego de que chocaran su vehículo Range Rover contra un árbol.

De acuerdo con lo mostrado en varias fotografías del accidente obtenidas por TMZ, tanto Baldwin como su hermano salieron ilesos y se les puede ver conversando con funcionarios de la policía. En una de las fotografías se puede notar al actor hollywoodense visiblemente estresado mientras habla por teléfono, sin ningún tipo de daño o lesión.

El medio señaló que, si bien se sospecha que un camión de basura pudo haber jugado un rol en el accidente, el dueño de dicho vehículo aseguró que su conductor no tuvo la culpa. Sin embargo, se desconoce aún la versión de las autoridades sobre el hecho.

Asimismo, TMZ explicó que, si bien toda la parte delantera del Range Rover en el que iban los hermanos Baldwin quedó severamente maltrecha, aún no se sabe a quién pertenecía dicho vehículo ni quién estaba conduciendo cuando se produjo el accidente. El medio añadió que los representantes de los hermanos no se han manifestado aún sobre lo ocurrido.