Dolly Parton: la reina del country y su legado personal

Publicado por Agustina Blanco 8 de octubre, 2025

Dolly Parton, es una de las figuras más influyentes de la música country, con una carrera que abarca más de seis décadas. Cantante, compositora, actriz y filántropa, ha conquistado al mundo con su voz única, sus letras conmovedoras y su carisma inconfundible. Desde sus inicios en la pobreza rural hasta convertirse en un ícono global, Parton ha combinado su talento musical con una vida personal marcada por la resiliencia, la fe y un compromiso profundo con sus raíces.

Una carrera musical legendaria



La trayectoria musical de Parton comenzó en su infancia, cantando en la iglesia y en la radio local de Knoxville. A los 13 años, debutó en el Grand Ole Opry, y en 1964, tras graduarse, se mudó a Nashville para perseguir su sueño. Su primer álbum, Hello, I'm Dolly (1967), con sencillos como Dumb Blonde y Something Fishy, mostró su talento como intérprete y compositora. Su gran oportunidad llegó al unirse al programa de Porter Wagoner en 1967, con quien grabó dúos como The Last Thing on My Mind y Please Don’t Stop Loving Me.

En 1973, Parton lanzó dos de sus canciones más icónicas: Jolene y I Will Always Love You, ambas del álbum Jolene. La primera, escrita en una sola noche, encabezó las listas country y se convirtió en un clásico universal. La segunda, inspirada en su decisión de dejar el programa de Wagoner, no solo lideró las listas, sino que alcanzó nueva fama con la versión de Whitney Houston en 1992. Otros discos clave de los años 70 incluyen Coat of Many Colors (1971), un homenaje a su infancia, y My Tennessee Mountain Home (1973), que capturan su habilidad para narrar historias personales.

En los años 80, Parton expandió su alcance al pop con Here You Come Again (1977), cuyo sencillo homónimo fue un éxito en ambas listas, country y pop. Su tema 9 to 5 (1980), compuesto para la película homónima, alcanzó el número 1 en Billboard y se convirtió en un himno. Otros éxitos de esta época incluyen Islands in the Stream (1983), un dúo con Kenny Rogers, y Two Doors Down del álbum Heartbreaker (1978). En 1987, su colaboración con Emmylou Harris y Linda Ronstadt en Trio produjo el éxito To Know Him Is to Love Him y ganó un Grammy.

Parton continuó evolucionando con discos como Eagle When She Flies (1991), que incluyó Rockin’ Years con Ricky Van Shelton, y Blue Smoke (2014), que mostró su vigencia en el country. En 2020, lanzó A Holly Dolly Christmas, con colaboraciones como Miley Cyrus, y en 2023 sorprendió con Rockstar, un álbum de rock con versiones de clásicos como Stairway to Heaven y artistas invitados como Sting y Steven Tyler.

Los éxitos de Parton

Con más de 50 álbumes y 3.000 canciones escritas, Parton ha ganado 10 premios Grammy, 10 premios CMA y es miembro del Country Music Hall of Fame desde 1999.

Vida personal y legado más allá de la música



Nacida en una familia humilde de doce hermanos en las montañas de los Apalaches, Parton creció en un entorno rural donde la música y la fe eran fundamentales. Su infancia inspiró canciones como Coat of Many Colors, que refleja su vida en la pobreza. En 1966, se casó con Carl Dean, un hombre reservado que evitó los reflectores. Su matrimonio duró 58 años hasta la muerte de Dean en marzo de este año, a los 82 años. Parton se ha referido a cómo la enfermedad y el fallecimiento de su esposo afectaron su salud, llevándola a descuidar su bienestar, aunque recientemente aclaró que se encuentra en recuperación.

Fuera de la música, Parton ha dejado un legado significativo. En 1980, debutó en el cine con 9 to 5, seguida de películas como The Best Little Whorehouse in Texas (1982) y Steel Magnolias (1989). En 1986, abrió Dollywood, un parque temático en Pigeon Forge, Tennessee, que celebra su herencia. A través de la Dollywood Foundation, fundó Imagination Library, un programa que distribuye libros gratis a niños en todo el mundo. Su filantropía y conexión con sus fans han consolidado su imagen como una figura cercana y generosa.

Dolly Parton sigue siendo un símbolo de perseverancia, talento y autenticidad, cuya música y vida personal continúan inspirando a generaciones.