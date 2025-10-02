Taylor Swift lanza 'The Life of a Showgirl', su duodécimo álbum

Publicado por Víctor Mendoza 2 de octubre, 2025

(AFP) Taylor Swift presenta su decimosegundo álbum el viernes, con material de promoción que demuestra que la cantante de country convertida en estrella pop es tan hábil en la música como en los negocios.

El aclamado y muy esperado álbum The Life of a Showgirl se inspiró en las experiencias de Swift durante su gira de conciertos Eras, que batió récords, y que coincidió con el romance de la cantante con su ahora prometido, Travis Kelce, estrella del fútbol americano tres veces campeón del Super Bowl.

Desde las pistas que dio durante su última gira en 2024 hasta las proyecciones en cines el fin de semana para acompañar el nuevo álbum, "el lanzamiento de The Life of a Showgirl demuestra cómo Taylor Swift ha perfeccionado el marketing como arte narrativo", declaró a la AFP Robin Landa, profesora especializada en publicidad y branding en la Universidad de Kean.

El álbum "nació durante la época más feliz, loca e intensa de mi vida. Y esa emoción se refleja" en sus 12 canciones, aseguró la artista.

Así que, después de lanzar un undécimo álbum más oscuro (The Tortured Poets Department o TTPD) el año pasado, parece que la artista volvió al pop.

Swift, de 35 años, ha prometido éxitos como '22' y 'Shake It Off' -enérgicos y bailables-, creados junto al mismo dúo de producción sueco, Max Martin y Shellback (Karl Johan Schuster).

Decir que este nuevo álbum, que incluye un dueto con la estrella emergente del pop Sabrina Carpenter, es muy esperado, es quedarse corto. The Life of a Showgirl es el más preguardado en la plataforma de streaming Spotify, incluso rompiendo el récord impuesto el año pasado por TTPD.