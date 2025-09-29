JK Rowling llama "ignorante" a Emma Watson en medio de su discusión sobre las personas trans

Publicado por Diane Hernández 29 de septiembre, 2025

La famosa escritora JK Rowling respondió a su disputa con la actriz Emma Watson, diciendo que la estrella de Harry Potter es una "ignorante" por atacarla debido a sus opiniones contra las personas trans.

Rowling la criticó por discrepar de sus posturas sobre el género, aprovechando -según la autora- su vínculo con la franquicia cinematográfica. Además, rechazó las declaraciones recientes de Watson, quien afirmó que aún aprecia a la escritora de ficción a pesar de sus diferencias.

"Al igual que otras personas que nunca han experimentado una vida adulta sin el respaldo de la riqueza y la fama, Emma tiene tan poca experiencia de la vida real que ignora lo ignorante que es", escribió la creadora del mundo mágico de Harry Potter en una extensa publicación en X.

Rowling sostuvo que la actriz "nunca ha vivido la adultez fuera de la fama y la riqueza". Además, la acusó de "avivar el fuego" del acoso que asegura recibir por sus opiniones.

"¿Ha tenido que desnudarse en un vestuario mixto en una piscina municipal? ¿Es probable que alguna vez necesite un centro de crisis por violación estatal que se niega a garantizar un servicio solo para mujeres? ¿Encontrarse compartiendo celda con un violador identificado en la prisión de mujeres? No era multimillonaria a los catorce años. Vivía en la pobreza mientras escribía el libro que hizo famosa a Emma" cuestionó la escritora sobre los privilegios de la actriz.

Los duros comentarios salen a la luz unos días después de que Watson dijera en el podcast On Purpose de Jay Shetty que todavía apreciaba a la reconocida autora británica, a pesar de haberla atacado públicamente por el ensayo criticando los derechos de las personas trans que escribió en 2020.

"Emma tiene derecho a discrepar conmigo y, de hecho, a hablar de sus sentimientos sobre mí en público, pero yo tengo el mismo derecho y finalmente he decidido ejercerlo", concluyó JK Rowling el contundente texto.