Trump reacciona indignado al regreso de Jimmy Kimmel: “Que se pudra con sus malas audiencias”

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 23 de septiembre, 2025

El presidente Donald Trump reaccionó indignado a la decisión de Walt Disney Company de levantar la sanción contra el programa de Jimmy Kimmel en ABC News, suspendido tras la enorme polémica que se generó por los comentarios del presentador sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

“No puedo creer que ABC Fake News le haya devuelto el trabajo a Jimmy Kimmel. A la Casa Blanca le dijo ABC que su programa estaba cancelado. Algo pasó entre entonces y ahora porque su audiencia se ha ido, y su ‘talento’ nunca estuvo ahí”, escribió Trump en la red social Truth.

“¿Por qué querrían de vuelta a alguien que lo hace tan mal, que no es gracioso y que pone en peligro a la cadena al emitir un 99% de basura demócrata positiva? Él es otro brazo del DNC y, según mi conocimiento, eso sería una gran contribución de campaña ilegal. Creo que vamos a poner a prueba a ABC con esto. Veamos qué pasa. La última vez que los enfrenté, me dieron 16 millones de dólares. Este suena aún más lucrativo. ¡Un verdadero grupito de perdedores! Que Jimmy Kimmel se pudra con sus malas audiencias”, añadió el presidente.

De acuerdo con el Wall Street Journal, el retorno del programa de Kimmel se produjo luego de que el presentador se reuniera el lunes con la dirección de Disney.

Según el reporte, tras varias conversaciones internas, la compañía decidió devolver Jimmy Kimmel Live! al aire; con Disney afirmando haber mantenido “conversaciones reflexivas con Jimmy”.

A pesar del visto bueno de la directiva de Disney, las cadenas Nexstar y Sinclair, que cuentan con más de 60 filiales de ABC, anunciaron que seguirán bloqueando la emisión del programa y lo reemplazarán por programación informativa hasta que el presentador ofrezca una disculpa a la familia de Kirk y realice una donación personal a la familia y a la organización fundada por el activista conservador, Turning Point USA.

Ante toda la situación, Kimmel rompió el silencio el martes con una publicación en Instagram acompañada de una foto junto al guionista Norman Lear. El presentador escribió un breve pero sugerente mensaje de quien fue un gran defensor de la libertad de expresión: “Extraño a este chico hoy”.

La publicación del presentador fue su primera manifestación pública desde la suspensión del programa y las duras críticas recibidas.

La controversia inició con un monólogo de Kimmel a mediados de septiembre donde vinculó a sectores del movimiento MAGA con la cobertura del homicidio de Charlie Kirk y se burló del duelo del presidente Trump —un tono que fue calificado como ofensivo por funcionarios de la Administración Trump y comentaristas conservadores.

Brendan Carr, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), criticó severamente las declaraciones y dejó abierta la posibilidad de revisar licencias de transmisión vinculadas a la cadena, una presión que, según los críticos de la Administración Trump, fue factor en la suspensión temporal del programa el 17 de septiembre.

Sin embargo, reportes de prensa revelaron que la suspensión se debió más a la presión de los mercados, con los anunciantes y las afiliadas a ABC levantando la voz contra Kimmel por su monólogo y su actitud hostil hacia las críticas, pues el presentador planeaba elevar aún más el tono y la polémica redoblando la apuesta en su programa finalmente suspendido.