Coachella 2026: Karol G lidera el cartel, junto a Sabrina Carpenter y Justin Bieber

Publicado por Alejandro Baños 16 de septiembre, 2025

El festival de música de mayor reconocimiento a nivel mundial reveló su cartel para su próxima edición. Coachella 2026 hizo públicos los nombres de los artistas que formarán parte del evento, que se celebrará en Indio (California) los fines de semana del 10 al 12 y del 17 al 19 de abril y que ofrecerá una gran variedad de géneros musicales.

Coachella 2026 anunció que Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G serán los cabezas de cartel.

La primera, quien saltó a la fama gracias a su éxito Espresso (2025), actuará el 10 y el 17 de abril, mientras que el canadiense, intérprete de éxitos como Baby (2010) o Sorry (2015), se subirá al escenario de Coachella 2026 el 11 y el 18.

Por su parte, la cantante colombiana, con canciones como Tusa (2021, con Nicki Minaj) o Si Antes Te Hubiera Conocido (2025), traerá el ritmo hispano a Coachella 2026.

El resto del cartel lo conforman artistas de la talla de Kaskade, Anyma, Labrinth, Disclosure, The Strokes, Foster the People, Nine Inch Noize, Major Lazer, Young Thug, The xx, Addison Rae o Iggy Pop, entre otros.

En la edición de 2025, Lady Gaga, Green Day y Post Malone fueron las estrella de Coachella. Junto a ellos, actuaron Megan Thee Stallion, Benson Boone, Missy Elliott, Anitta, Charli XCX, Above & Beyond o Zedd.