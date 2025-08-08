Gina Carano y Disney llegan a un acuerdo por su despido de 'The Mandalorian'

Publicado por Santiago Ospital 8 de agosto, 2025

La actriz Gina Carano llegó a una acuerdo con Disney, empresa a la que había demandado por despido improcedente hace más de tres años. "Estoy emocionada de pasar la página y pasar al siguiente capítulo", escribió la intérprete en redes sociales, confirmando el acuerdo.

Carano demandó a The Walt Disney Company y una de sus filiales, Lucasfilm, después de que la desvinculasen en 2021 de The Mandalorian, parte de la saga Star Wars que protagonizó entre 2019 y 2020.

Mientras que desde la productora justificaron su despido alegando que había realizado publicaciones "aborrecibles e inaceptables", "denigrando a las personas por su identidad cultural y religiosa", la propia Carano aseguró que había sido cancelada por sus ideas políticas.

En su demanda, la también actriz de Deadpool y Fast & Furious 6 aseguró que Disney había dañado su reputación, resintiendo su capacidad para conseguir otros trabajos. Llevando, además, a que la acosara una multitud "extremadamente progresista" en internet.

El hashtag #FireGinaCarano (#DespidanAGinaCarano) se volvió viral antes de su despido. Sus posteos iban desde temas como la representación trans hasta la integridad electoral y muerte de Epstein -"no se suicidó"-. La publicación que habría colmado el vaso para la empresa sería una en que escribió:

"Los judíos fueron golpeados en las calles, no por soldados nazis, sino por sus vecinos... incluso por niños... Como la historia está editada, la mayoría de la gente hoy en día no se da cuenta de que, para llegar al punto en que los soldados nazis pudieron acorralar fácilmente a miles de judíos, el Gobierno primero hizo que sus propios vecinos los odiaran simplemente por ser judíos. ¿En qué se diferencia eso de odiar a alguien por sus opiniones políticas?".

Carano negó todas las acusaciones. "Me perseguían por cada publicación que hacía y por cada una que me gustaba porque yo no encajaba con la narrativa aceptable de la época", se defendió entonces. "Mis palabras eran constantemente tergiversadas para demonizarme y deshumanizarme como extremista de la extrema derecha. Era una campaña de difamación y acoso destinada a silenciarme, destruirme y convertirme en un ejemplo".

También apuntó contra la industria en general: "Los artistas no renunciamos a nuestros derechos como ciudadanos estadounidenses al aceptar un empleo. He hablado con todos mis compañeros de reparto desde que me despidieron y solo nos tratamos con cariño y cariño. Respeto su derecho a la libertad de expresión y no tengo que pensar igual en todos los temas para ser sus amigos y trabajar con ellos, y sé que ellos sienten lo mismo por mí".

Si por aquel entonces Lucasfilm aseguró que no había planes de volver a trabajar con la actriz "en el futuro", el tono de uno de sus portavoces este jueves fue muy distinto: "[La compañía] espera identificar oportunidades para trabajar junto con la Sra. Carano en un futuro próximo".

Musk entra en escena

En su mensaje del jueves, la exluchadora de artes marciales reconvertida en actriz dedicó unas palabras a la persona más rica del mundo: "Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a Elon Musk, @elonmusk, un hombre al que no conozco, quien hizo un gesto de buen samaritano por mí al financiar mi demanda. Gracias, Sr. Musk, y @X por apoyar mi caso sin pedir nada a cambio".

En febrero de 2024, el exasesor de Trump se comprometió públicamente a proveer apoyo legal a cualquier empleado que hubiera sido discriminado por Disney o alguna de sus subsidiarias, como ABC, ESPN, Marvel o Lucasfilm. Musk lanzó la oferta tras compartir una imagen que supuestamente revelaba los criterios de contratación del gigante del entretenimiento, que parecían obligar a tener al menos un 50% del personal de grupos subrepresentados y a incluirlos en las narrativas. "¡Es racismo y sexismo obligatorio e institucionalizado!", opinó entonces:

Carano había contado previamente que, con pocas esperanzas de que le sirviese, replicó a Musk diciendo que su caso probablemente se ajustaba a su ofrecimiento. Poco después fue contactada por unos abogados que la representaron durante el proceso.

Uno de ellos, Gene Schaerr, escribió tras el anuncio del acuerdo que se sentía "honrado" de haber ayudado a ambas partes a "resolver sus diferencias". "¡Que la fuerza los acompañe!".