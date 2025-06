Premios Tony 2025: el musical 'Maybe Happy Ending' es el gran ganador de la noche

Publicado por Carlos Dominguez 9 de junio, 2025

La edición 78ª de los prestigiosos Premios Tony se celebró este domingo en el Radio City Music Hall de Nueva York para galardonar lo mejor del teatro de Broadway en una gala llena de talento y emoción.

El gran triunfador de la noche fue Maybe Happy Ending, que se llevó seis estatuillas, incluyendo Mejor Musical. En la categoría Mejor Obra de Teatro, el premio fue para Purpose, una pieza de Branden Jacobs-Jenkins que ya había sido reconocida con el Premio Pulitzer.

Otros momentos destacados incluyen la victoria de Nicole Scherzinger como Mejor Actriz en un Musical por Sunset Boulevard, y la histórica nominación de Joy Huerta, quien se ha convertido en la primera mexicana en competir en la categoría de Mejor Partitura Original, a pesar de que el premio fue para Maybe Happy Ending.

Maybe Happy Ending es un musical surcoreano que ha cautivado a Broadway. La historia sigue a Oliver y Claire, dos HelperBots desfasados que viven en una Seúl casi futurista y que, inesperadamente, establecen una profunda conexión mientras se enfrentan a la soledad, la compañía y el significado del amor.

El musical, creado por Hue Park y Will Aronson, se estrenó en la capital surcoreana en 2016 y desde entonces se ha representado en Japón, China y Estados Unidos.

Lista de ganadores en 2025

Mejor musical: Maybe Happy Ending.

Mejor obra: Purpose.

Reposición de un musical: Sunset Blvd.

Reposición de una obra: Eureka Day.

Actriz en un musical: Nicole Scherzinger, Sunset Blvd.

Actor en un musical: Darren Criss, Maybe Happy Ending.

Actriz en una obra: Sarah Snook, The Picture of Dorian Gray.

Actor en una obra: Cole Escola, Oh, Mary!

Actor de reparto en un musical: Jak Malone, Operation Mincemeat: A New Musical.

Actriz de reparto en un musical: Natalie Venetia Belcon, Buena Vista Social Club.

Actor de reparto en una obra: Francis Jue, Yellow Face.

Actriz de reparto en una obra: Kara Young, Purpose.

Dirección de una obra: Sam Pinkleton, Oh, Mary!

Dirección de un musical: Michael Arden, Maybe Happy Ending.

Libreto de un musical: Will Aronson y Hue Park, Maybe Happy Ending.

Música original: Maybe Happy Ending (música : Will Aronson, letra: Will Aronson and Hue Park)

Coreografía: Patricia Delgado y Justin Peck, Buena Vista Social Club.