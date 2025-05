Lainey Wilson y Ella Langley se coronan como grandes ganadoras de los ACM Awards 2025

Publicado por Juan Peña 9 de mayo, 2025

La 60ª edición de los Academy of Country Music Awards se celebró el 8 de mayo en el Ford Center at The Star en Frisco, Texas, con Reba McEntire como anfitriona.

Lainey Wilson arrasó esta edición. Se llevó los premios a Artista del Año, Artista Femenina del Año, Álbum del Año por Whirlwind y Artista-Compositora del Año. Esta es la segunda vez consecutiva que gana el galardón más prestigioso de la noche .

Ella Langley también destacó, llevándose cinco premios, incluyendo Artista Revelación Femenina del Año y Single del Año por “You Look Like You Love Me”, en colaboración con Riley Green .

Otros ganadores incluyen a Cody Johnson, quien se llevó Canción del Año por “Dirt Cheap” .

Keith Urban fue honrado con el prestigioso Triple Crown Award, reconociendo su trayectoria al haber ganado previamente los premios a Nuevo Artista, Artista del Año y Entertainer del Año