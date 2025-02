Kendrick Lamar arremete contra Drake con su tema 'Not Like Us' en el show de medio tiempo del Super Bowl

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón Verificado por 10 de febrero, 2025

El Super Bowl LIX no solo será recordado por la histórica victoria de los Philadelphia Eagles sobre los Kansas City Chiefs, sino también por el esperado y controvertido show de medio tiempo protagonizado por el rapero californiano Kendrick Lamar.

El rapero, quien se destacó en el escenario del Caesars Superdome con una presentación a puro rap, sorprendió al público al cantar "Not Like Us", canción que ha sido el epicentro de su enfrentamiento con el rapero y adversario Drake.

Kendrick Lamar performing “Not Like Us” and calling Drake a p*do in front of 100M viewers live at the Super Bowl is going down in history pic.twitter.com/vluJ0FOziG — King Wow (@wowthatshiphop) February 10, 2025

La letra de la canción, que ha causado gran revuelo, al punto de convertirse en un hit y un himno e el mundo del rap, hace duras acusaciones hacia el rapero canadiense, incluso refiriéndose a él como “pedófilo”. Sin embargo, durante su actuación en el Super Bowl, Lamar optó por modificar la letra de manera estratégica, eliminando esa parte de la acusación, lo que generó suspicacia y comentarios en redes.

De hecho, sobre el escenario, Lamar lanzó una daga indirecta a Drake y su equipo: "Quiero cantar su canción favorita, pero ya sabes que a ellos les encanta demandar".

"I want to perform their favorite song, but you know they love to sue" 😭😭😭#SuperBowl pic.twitter.com/N8lPNFThcm — vids that go hard (@vidsthatgohard) February 10, 2025

"Not Like Us", además de volverse absolutamente viral, también formó parte del premiado álbum de Lamar con varios Grammy, incluidos el de "Mejor Canción del Año" y "Mejor Grabación del Año".

La sorpresiva crítica de Lamar a Drake (se había especulado que el cantante no iba a interpretar "Not Like Us" por temor a represalias) no fue la única sorpresa en su show. Durante su performance, también participaron figuras de gran renombre, como el actor Samuel L. Jackson, que hizo de un pintoresco Tío Sam, y la tenista y expareja de Drake Serena Williams, quien bailó al ritmo del rapero.

En medio de la controversia generada por el show de medio tiempo, los Philadelphia Eagles se coronaron campeones del Super Bowl, venciendo de manera aplastante a los Kansas City Chiefs. La victoria de los Eagles, con una destacada actuación de Jalen Hurts, fue una verdadera revancha para el equipo, que había caído ante los mismos Chiefs en la final de 2023. Mientras tanto, el público del Super Bowl también tuvo momentos para recordar más allá del juego. Por ejemplo, el abucheo que recibió Taylor Swift en contraste con la mención a Donald Trump, quien fue recibido con aplausos por prácticamente todo el estadio tras convertirse en el primer presidente en ejercicio en acudir a un Super Bowl.