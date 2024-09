'Shogun' hace historia en los Emmy con 18 estatuillas

Publicado por Israel Duro Verificado por 16 de septiembre, 2024

La producción histórica de Disney sobre el Japón feudal Shogun hizo historia en los Emmy al recolectar 18 estatuillas, un nuevo récord. Entre los galardones se encuentra el premio a la mejor serie dramática, la primera serie de habla no inglesa en conseguirlo. También brillaron The Bear, con 11 premios, mientras que Hacks y Bebé Reno obtuvieron notables victorias.

La ficción consiguió 18 estatuillas de las 25 a las que estaba nominada. Entre ellas, la de mejor serie dramática, mejor dirección de serie dramática, mejor actor -Hiroyuki Sanada- y mejor actriz -Anna Sawai-, los primeros intérpretes japoneses en lograr un Emmy. "Fue un proyecto de ensueño en el que confluyen Oriente y Occidente, con respeto", declaró Sanada en declaraciones recogidas por AFP.

Hasta ahora, el récord como serie más laureda en estos premios lo ostentaba la miniserie John Adams ganó 13 estatuillas en 2008. Juego de Tronos había ostentado el récord en series dramáticas con 12.

'Hacks' supera a 'The Bear'

La mayor sorpresa de la noche fue que el premio a la mejor serie de comedia que obtuvo Hacks. Protagonizada por Jean Smart en el rol de una comediante que se enfrenta a su disfuncional asistente millennial, consiguió imponerse a la ganadora anterior y gran favorita, The Bear.

The Bear, por su parte, logró 11 premios, incluidos el de Jeremy Allen White y el de Ebon Moss-Bachrach como mejor actor principal y secundario, respectivamente. La coprotagonista Liza Colon-Zayas dio la sorpresa al imponerse entre estrellas como Meryl Streep (Only Murders in the Building) al ganar el premio a la mejor actriz de reparto.

"A todas las latinas que me miran, sigan creyendo. Y voten, voten por sus derechos", dijo, en una de las varias alusiones políticas que tuvo la gala, a menos de dos meses de las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

'Bebé Reno', mejor miniserie

En la categoría de mejor miniserie, el Emmy se lo llevó Bebé reno, un superéxito en Netflix este año basado en el desgarrador espectáculo individual sobre abusos sexuales de un cómico escocés relativamente desconocido.

Presentada como "una historia de la vida real", le significó una demanda de 170 millones de dólares a la plataforma de streaming, pues una británica asegura ser la inspiración de la violenta y obsesiva acechadora que protagoniza la historia.

Su creador, el escocés Richard Gadd, que competía por la estatuilla a mejor actor con Andrew Scott (Ripley) y Jon Hamm (Fargo), dijo que "hace diez años, estaba deprimido... Nunca pensé que sería capaz de corregir lo que me había sucedido pasado y recuperarme". Jessica Gunning, en el rol de la acosadora, ganó el Emmy a la mejor actriz de reparto en una miniserie.

Por su parte Jodie Foster ganó su primer Emmy a mejor actriz por su papel de policía de Alaska en True Detective: Night Country superando a la también ganadora del Oscar Brie Larson (Lessons in Chemistry).

Mejor serie dramática

Shogun

Mejor Comedia

Hacks

Mejor miniserie

Bebé Reno

Mejor actor dramático

Hiroyuki Sanada, Shogun

Mejor actriz dramática

Anna Sawai, Shogun

Mejor actor de comedia

Jeremy Allen White, The Bear

Mejor actriz de comedia

Jean Smart, Hacks

Mejor actor de miniserie o película para televisión

Richard Gadd, Bebé reno

Mejor actriz de miniserie o película para televisión

Jodie Foster, True Detective: Night Country

Mejor actor de reparto de serie dramática

Billy Crudup, The Morning Show

Mejor actriz de reparto de serie dramática

Elizabeth Debicki, The Crown

Mejor actor de reparto de comedia

Ebon Moss-Bachrach, The Bear



Mejor actriz de reparto de comedia

Liza Colon-Zayas, The Bear

Mejor actor de reparto de miniserie o película para televisión

Lamorne Morris, Fargo

Mejor actriz de reparto de miniserie o película para televisión

Jessica Gunning, Bebé reno