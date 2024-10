Arizona, en el centro de la batalla política: Trump y Harris se enfrentan por el apoyo en un estado clave

Publicado por Sabrina Martin Verificado por 13 de octubre, 2024

Este domingo, Donald Trump llevó a cabo un mitin en Arizona, un tradicional bastión del Partido Republicano que vuelve a estar en el centro de atención de la política nacional a medida que se acercan las elecciones presidenciales. Este estado podría ser clave para el regreso del expresidente al poder o, por el contrario, infligir un duro golpe al trumpismo, mientras la vicepresidente Kamala Harris busca consolidar el apoyo de votantes republicanos moderados e independientes.

Un papel crucial para los votantes de Arizona

Después de la estrecha victoria de Joe Biden en 2020, en medio de las acusaciones de fraude electoral por parte de Trump, los votantes de Arizona jugarán un papel fundamental en decidir si el expresidente y su movimiento "Make America Great Again" (MAGA) logran la reivindicación deseada, o si los demócratas, liderados por Harris, mantienen su control.

Campañas intensificadas en Maricopa y Phoenix

A menos de tres semanas de las elecciones, ambas campañas están intensificando sus esfuerzos en el condado de Maricopa, que representa más de la mitad del electorado estatal. Tanto Trump como Harris están invirtiendo grandes sumas en publicidad y movilización. Trump busca revertir su estrecha derrota en 2020, mientras que Harris ha ganado el respaldo de figuras republicanas influyentes, como Jimmy McCain, hijo del fallecido senador, para atraer a votantes independientes y republicanos desencantados.

Enfrentamientos y legado de McCain

Durante su mitin en Arizona, Trump intensificó sus ataques contra la vicepresidente Kamala Harris y la Administración Biden, particularmente en relación con las políticas de inmigración. "Kamala no debería postularse; ni siquiera debería estar en la contienda. No obtuvo ningún voto, así que, ¿qué quieres decir con Biden? No soy fan de Biden, nadie lo es, pero él obtuvo 14 millones de votos, mientras que ella no obtuvo ninguno", afirmó el expresidente.

Trump advirtió que, si Harris logra cuatro años más en el cargo, "todo el país se convertirá en un campo de migrantes". "Cuando gane el 5 de noviembre, terminará la invasión migratoria y comenzará la restauración de nuestro país", agregó. En su discurso, también prometió contratar a 10.000 nuevos agentes de la Patrulla Fronteriza y pedir al Congreso un aumento del 10% para todos los agentes.

Por su parte, Harris ha buscado atraer a republicanos moderados recordando el legado del senador John McCain, quien en 2017 se opuso públicamente a los esfuerzos de Trump para derogar el Obamacare.

Encuestas y expectativas

Las encuestas reflejan un escenario reñido: una reciente del Wall Street Journal muestra a Harris con un 47% de apoyo en Arizona, mientras que Trump la sigue de cerca con un 45%. Aunque Harris lidera entre los votantes independientes, Trump se mantiene fuerte en temas cruciales como la economía y la inmigración, que son de gran importancia para muchos votantes del estado.