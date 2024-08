Tim Walz acepta la nominación a vicepresidente demócrata en un discurso muy personal y con algunas controversias

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón Verificado por 22 de agosto, 2024

Mientras toda su familia lo veía con orgullo, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, aceptó oficialmente la nominación a vicepresidente demócrata en un discurso que cerró con la tercera jornada de la Convención Nacional Demócrata (DNC), celebrada en el United Center, en Chicago, Illinois.

“Es el honor de mi vida aceptar su nominación para vicepresidente de los Estados Unidos”, afirmó Walz. “Estamos todos aquí esta noche por una hermosa y simple razón. Amamos a este país".

El gobernador de Minnesota hizo hincapié en agradecer a Kamala Harris por elegirlo su compañero de fórmula, y también agradeció al presidente Joe Biden por “cuatro años de liderazgo fuerte e histórico”.

En el aspecto más político de su corto discurso, Walz intentó asociar a la fórmula republicana, Donald Trump y JD Vance, con el Proyecto 2025, un plan de más de 900 páginas para un potencial segundo mandato del expresidente elaborado por un grupo de expertos de la Heritage Foundation y aliados de Trump.

“De eso se trata todo esto. La responsabilidad que tenemos con nuestros hijos, con los demás y con el futuro que estamos construyendo juntos en el que todos son libres de construir el tipo de vida que quieren”, dijo Walz.

“Pero no todos tienen ese mismo sentido de responsabilidad. Algunas personas no entienden lo que se necesita para ser un buen vecino. Tomemos como ejemplo a Donald Trump y JD Vance. Su Proyecto 2025 hará las cosas mucho, mucho más difíciles para las personas que simplemente intentan vivir sus vidas”.

A su vez, Walz buscó explotar su imagen como exentrenador de fútbol americano a lo largo de su discurso, intentando demostrar que su experiencia personal sirve para entender las estrategias políticas de sus adversarios.

“Pasan mucho tiempo fingiendo que no saben nada sobre esto. Pero mire, entrené fútbol americano en la escuela secundaria el tiempo suficiente para saber, créame, cuando alguien se toma el tiempo de dejar caer un libro de jugadas, lo va a usar”, dijo Walz.

El gobernador demócrata y ahora candidato a vicepresidente también intentó hacer de su discurso una experiencia más humana y emotiva que política, en un marcado contraste con los ataques personales que se vieron a lo largo de la convención.

Por ejemplo, contó quizás su historia más personal, detallando cómo fue el tratamiento de fertilidad que atravesó junto con su esposa, Gwen.

"Esto es personal, para Gwen y para mí", dijo el gobernador, afirmando que la infertilidad es como el "infierno".

"Recuerdo rezar todas las noches para que me llamaran por teléfono, el nudo en el estómago cuando sonaba el teléfono y la agonía absoluta cuando nos enterábamos de que los tratamientos no habían funcionado. A Gwen y a mí nos llevó años, pero tuvimos acceso a tratamientos de fertilidad y, cuando nació nuestra hija, la llamamos Hope. Hope, Gus y Gwen, son mi mundo entero y los quiero".

El terreno fangoso que pisó Walz

Durante su discurso, Walz habló sobre tres temas que podrían ser controversiales dado su historial como servidor público, militar y candidato.

En primer lugar, el ahora candidato a vicepresidente demócrata promocionó el servicio militar, diciendo que "Todos pertenecen y todos tienen la responsabilidad de contribuir".

"Para mí, fue servir en la Guardia Nacional del Ejército. Me uní dos días después de mi cumpleaños número 17 y usé con orgullo el uniforme de nuestra nación durante 24 años", afirmó Walz.

Sin embargo, el gobernador de Minnesota ha sido duramente cuestionado porque se retiró sólo unos meses antes de que su batallón fuera desplegado en Irak, tras los ataques del 11 de Septiembre. El demócrata sirvió en el 1er Batallón de Artillería de Campaña 125 de la Guardia Nacional de Minnesota después de ser transferido de la Guardia Nacional de Nebraska en 1996. Se retiró nueve años más tarde, en 2005, como sargento mayor.

En otro punto controversial, Walz afirmó que los estadounidenses tienen el deber individual de respetar las decisiones particulares de las personas, refiriéndose específicamente a los “derechos reproductivos”.

En particular, dijo que en Minnesota tienen una buena costumbre: "Respetamos a nuestros vecinos y las decisiones personales que toman... ¡ocúpense de sus propios asuntos!".

Sin embargo, la campaña de Trump, reaccionando en vivo al discurso, recordó que, durante la pandemia, el gobernador “creó una línea de soplones para que los habitantes de Minnesota delataran a sus vecinos si violaban sus tiránicas reglas de COVID”, una medida que fue duramente criticada en su momento tanto por republicanos como demócratas locales.

Asimismo, Walz también afirmó que la vicepresidente Kamala Harris reduciría los impuestos a la clase media, una medida que, de momento, la candidata demócrata no prometió.

“Si eres una familia de clase media o una familia que intenta ingresar a la clase media, Kamala Harris va a reducir tus impuestos”, dijo Walz.

Muy al contrario, en materia impositiva, Kamala Harris hasta el momento solo propuso elevar la tasa impositiva corporativa al 28%.

La política fiscal de Harris contrasta con la visión de Trump, quien redujo la tasa impositiva corporativa del 35% al 21% e implementó otras exenciones impositivas que expirarán el próximo año durante su, por ahora, único mandato.

De hecho, en materia fiscal, Harris solo se adhirió a la posición del presidente Biden de no aumentar los impuestos a quienes ganan menos de $400,000 al año.

Charla motivacional para cerrar su discurso

Finalmente, para cerrar la tercera jornada de la DNC, Walz simuló una suerte de arenga deportiva para que los electores demócratas voten y donen a la campaña de Harris.

"Puede que no lo sepan, pero no he dado muchos discursos importantes como este (…) Pero he dado muchas charlas motivadoras”, dijo Walz. “Entonces, déjenme terminar con esto (…) Equipo, es el cuarto cuarto, estamos abajo por un gol de campo, pero estamos a la ofensiva y tenemos el balón".

Walz siguió:

"Estamos avanzando por el campo. Y, vaya, tenemos el equipo adecuado, Kamala Harris es dura, Kamala Harris tiene experiencia y Kamala Harris está lista. Nuestro trabajo es entrar en las trincheras, hacer el bloqueo y el tackle. Una pulgada a la vez, un metro a la vez, una llamada telefónica a la vez, un golpe a la puerta a la vez, una donación de $5 a la vez”.