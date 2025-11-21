Viernes negro cripto: bitcoin y ether se desploman cerca del 10%

Publicado por Virginia Martínez 21 de noviembre, 2025

Viernes negro para las criptomonedas. Los activos sufrieron caídas a niveles no vistos desde hace meses, con bitcoin, la criptomoneda más popular del mundo, y ether, la moneda digital de la plataforma ethereum, desplomándose cerca de un 10%.

En conjunto, el mercado de las criptomonedas registró una caída del 10%, según el rastreador del mercado CoinGecko. Con respecto a hace un año, la caída es de más del 15%.

El bitcoin cayó cerca de un 9,9% hasta los 82.387 dólares, mientras que ether se desplomó un 10,2% hasta los 2.661 dólares. En lo que va de la semana, ambos llevan una caída superior al 12%, según Reuters.

Tan solo en octubre, bitcoin había alcanzado precios altos récord. Llegó a superar entonces los 126.000 dólares, pero ha perdido un tercio de su valor. Hace días viene registrando caída tras caída, y aunque la publicación de los buenos resultados económicos de Nvidia esta semana pareció dar una tregua, el desplome continuó este viernes.

Según los analistas, la caída está impulsada por la aversión al riesgo de los inversionistas, quienes temen una sobrevaloración de los mercados. Contribuyen también las renovadas expectativas de que el Sistema de la Reserva Federal (FED) recorte tipos.

El monitor FedWatch, que considera la opinión de los traders, estima ahora un 40% de probabilidad de que la FED recorte el tipo de interés en diciembre. La probabilidad, hasta hace poco, era casi nula.