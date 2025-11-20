La fortaleza de Nvidia tiñe de verde los mercados pese a la preocupación por los próximos pasos de la Fed

Publicado por Israel Duro 20 de noviembre, 2025

La mayor compañía del mundo demostró su poder al borrar la incertidumbre de los mercados mundiales y arrastrarlos al verde tras una jornada llena de incertidumbre sobre los próximos pasos de la Reserva Federal. Nvidia presentó unos resultados mejores de lo previsto que dieron alas a Wall Street y los mercados asiáticos para cerrar en positivo.

Aunque el cierre de la Bolsa neoyorquina llegó justo antes de la publicación de los resultados de la única compañía del mundo con un valor de más de 5 billones (trillion) del mundo, ya se sabía que éstos eran mejores de lo esperado.

Los que sí tenían los datos exactos fueron los mercados asiáticos, que vivieron una jornada generalizada de repunte de la mano de los excelentes resultados del gigante de los chips en el tercer trimestre de 2025. Las cifras presentadas por Nvidia disiparon gran parte de los temores de sobrevaloraciones en el sector tecnológico y la posibilidad de que se produzca una fuerte corrección tras el repunte récord de este año.

Nvidia ganó un 65% más que en el mismo trimestre de 2024, $31.900 millones

Nvidia publicó una ganancia neta un 65% por encima de los resultados del mismo período del año pasado, alcanzando los 31.900 millones de dólares, con ingresos récord de 57.000 millones de dólares en ese trimestre. Las acciones del grupo subían cerca de un 3% en las operaciones electrónicas posteriores al cierre que llegaron al 5% posteriormente.

La clave para que la tecnológica superara las expectativas fue la fuerte demanda de sus sofisticados chips. Algo de lo que presumió el CEO de la compañía, Jensen Huang, quien restó importancia a las recientes preocupaciones sobre un posible pinchazo a la burbuja de la IA.

Jensen Huang acusa de una "visión simplista" a quienes hablan de burbuja en la IA

"Se ha hablado mucho de una burbuja de la IA. Desde nuestro punto de vista, vemos algo muy diferente", apuntó. A su juicio, quienes están alimentando las preocupaciones parten de una “visión simplista de lo que está ocurriendo con el capex y la inversión” y no conocen" lo que está ocurriendo bajo la superficie del auge de la IA"

Huang desmontó la idea de que exista una burbuja con tres razones: La primera, que el procesamiento de datos, las recomendaciones publicitarias, los sistemas de búsqueda y la ingeniería están recurriendo a las GPUs debido a la necesidad de integrar IA, y esto obligará a sustituir la infraestructura basada en procesadores centrales por nuevos modelos construidos sobre los chips de Nvidia.

La segunda razón es que la IA no se limita a incorporarse a las aplicaciones y programas existentes, sino que será clave y hará posible para la creación de otras nuevas con prestaciones superiores a las existentes.

La última tiene que ver con la “IA agentiva” -aplicaciones capaces de funcionar sin una intervención significativa del usuario- requería de una potencia de cálculo superior al poder razonar y planificar.

Un futuro dorado para Nvidia

Y esto presenta un futuro dorado para Nvidia, ya que, según Huang, es la única compañía capaz de atender estos tres escenarios. “A la hora de considerar inversiones en infraestructura, tengan en cuenta estas tres dinámicas fundamentales”, apuntó.

Algo que parece que los directivos están escuchando, puesto que el CEO de la tecnológica presentó unas previsiones de ingresos también superiores a las previstas para los próximos años.