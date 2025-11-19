Target recorta su previsión anual tras desplomarse sus ganancias en el tercer trimestre
La compañía detalló que las ventas netas fueron un 1,5% inferiores a las de 2024, y las ventas comparables disminuyeron un 2,7%.
Target informó de que se desplomaron sus ganancias en el tercer trimestre. La compañía rebajó su previsión de beneficios para todo el año debido a que observó una volatilidad en el gasto y una tendencia de los compradores a buscar precios bajos.
La compañía detalló que las ventas netas fueron un 1,5% inferiores a las de 2024, y las ventas comparables disminuyeron un 2,7%. Ahora, la empresa anticipa que su beneficio ajustado por acción para todo el año estará entre 7 y 8 dólares, recortando así el tope de su previsión previa, que era de 7 a 9 dólares.
A pesar de los resultados, la empresa es optimista con respecto al futuro:
"Estamos sentando las bases para un Target más fuerte, más ágil y más innovador. Esto se fundamenta en nuestro propósito de brindar alegría a nuestros clientes y se centra en el crecimiento. Sabemos que hay trabajo por hacer y contamos con el mejor equipo del sector minorista para lograrlo", dijo Michael Fiddleke, vicepresidente ejecutivo y director de operaciones de Target.
Target explicó que las ventas comparables disminuyeron un 2,7% en el tercer trimestre, reflejando una caída del 3,8% en las ventas en tiendas comparables, parcialmente compensada por un crecimiento del 2,4% en las ventas digitales comparables.
Además, el resultado operativo del tercer trimestre, que incluye el impacto de partidas extraordinarias, fue de 900 millones de dólares, un 18,9% inferior al del año anterior. Excluyendo dichas partidas extraordinarias, el resultado operativo fue de 1.100 millones de dólares.
Precios más bajos
- Más de 20.000 artículos nuevos —el doble que el año anterior—.
- Comidas de Acción de Gracias para 4 personas por menos de 20 dólares.
- Precios más bajos en miles de alimentos, bebidas y artículos de primera necesidad.
- Un conjunto de opciones de gestión logística fáciles de usar, que incluye una mayor cobertura de envíos al día siguiente, disponible para más de la mitad de la población estadounidense.