Wall Street abre a la baja y el bitcoin se hunde hasta su nivel más bajo desde abril

Un empleado observa las cotizaciones en la Bolsa de Nueva York Cordon Press .

Publicado por Alejandro Baños 18 de noviembre, 2025

La Bolsa de Nueva York abrió a la baja este martes, mermada todavía por la inestabilidad del sector tecnológico y en vísperas de que el gigante de los semiconductores Nvidia publiqué sus resultados financieros.

Desde hace más de una semana, las siete principales compañías tecnológicas -Nvidia, Tesla, Alphabet, Amazon, Meta Platforms, Microsoft y Apple- se encuentran en una situación delicada, sufriendo pérdidas en sus cotizaciones.

En la jornada de este martes, los tres principales índices de Wall Street amanecieron con caídas. La más pronunciada la sufrió Dow Jones, que registró un desplome de un 1,00%.

Por su parte, Nasdaq cayó un 0,63%, mientras que S&P 500 perdió un 0,52% en la apertura de este martes.

El bitcoin se hunde

Al margen del negativo balance de Wall Street durante los primeros intercambios, otra de las malas noticias que ha dejado la jornada del martes es el desplome del bitcoin, que llegó a cotizar por debajo de los 90.000 dólares.

Concretamente, la cotización del bitcoin llegó a estar en 89.259 dólares, su nivel más bajo desde abril. Según fueron avanzando las horas, la criptomoneda fue recuperándose ligeramente hasta posicionarse en los 91.000 dólares.