Toyota invertirá 912 millones de dólares en EEUU para ampliar su producción de autos híbridos

Publicado por Diane Hernández 18 de noviembre, 2025

Toyota Motor anunció este martes una inversión de 912 millones de dólares destinada a ampliar la producción de vehículos híbridos en cinco plantas del sur de Estados Unidos, según informó CNBC.

La medida forma parte del compromiso previamente revelado por la compañía de invertir hasta 10.000 millones de dólares en el país antes de 2030, cifra que coincide con los planes mencionados recientemente por el presidente Donald Trump.

De acuerdo con CNBC, la mayor parte de la inversión se concentrará en la planta de Buffalo, Virginia Occidental, donde Toyota destinará 453 millones para ampliar la producción de motores de cuatro cilindros compatibles con sistemas híbridos.

Otras asignaciones incluyen 204,4 millones para la fábrica de Georgetown, Kentucky, y 125 millones para ampliar la producción del Corolla -incluyendo sus versiones híbridas- en Blue Springs, Mississippi.

La automotriz estima que los proyectos generarán 252 nuevos empleos y que gran parte de las obras estarán concluidas para 2027. Toyota mantiene una posición dominante en el mercado estadounidense de híbridos, con una participación superior al 51% hasta el tercer trimestre, según datos de Motor Intelligence citados por CNBC.

"Los clientes están adoptando con entusiasmo los vehículos híbridos de Toyota, y nuestros equipos de fabricación en EEUU se están preparando para satisfacer esa creciente demanda", señaló Kevin Voelkel, vicepresidente sénior de manufactura de Toyota Motor North America, en declaraciones tomadas por el medio.

El ejecutivo reiteró la filosofía de la compañía: "fabricar donde se vende", en referencia a los planes de expansión de empleo y producción dentro del país.

Un clima político activo para la industria automotriz

El anuncio coincide con un clima político activo para la industria automotriz. Días atrás, Toyota confirmó los planes -mencionados por Trump- para aumentar su inversión en Estados Unidos en 10.000 millones de dólares adicionales durante los próximos cinco años. También trascendió que Akio Toyoda, presidente y heredero de la compañía, apareció en un evento deportivo en Japón vistiendo una gorra y camiseta con el lema 'Make America Great Again', gesto ampliamente difundido y retomado por Automotive News.

Según ese medio, Toyoda evitó pronunciarse a favor o en contra de los aranceles impulsados por la administración estadounidense, pero remarcó que el objetivo es "explorar maneras de que los aranceles beneficien a todos", especialmente a los consumidores.

La industria automotriz global -incluida Toyota- atraviesa una etapa de reajuste ante los cambios regulatorios sobre vehículos eléctricos y los nuevos aranceles impuestos este año por la Administración Trump a autos y autopartes.