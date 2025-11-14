El Congreso incluye la prohibición de THC derivado del cáñamo en el proyecto de ley de financiación que podría afectar a un mercado millonario

Publicado por Agustina Blanco 13 de noviembre, 2025

El Senado aprobó un proyecto de ley de financiación gubernamental que contiene una disposición para prohibir la venta de casi todos los productos intoxicantes derivados del cáñamo, incluyendo bebidas, comestibles y vaporizadores con THC, que se popularizaron tras la Ley Agrícola de 2018.

La medida “impide la venta no regulada de productos intoxicantes a base de cáñamo o derivados del cáñamo, incluido el Delta-8, en línea, en gasolineras y tiendas de barrio, al tiempo que preserva los productos de CBD y cáñamo industrial no intoxicantes”, según reseña The Hill.

De aprobarse la medida, la prohibición entraría en vigor el próximo año, afectando un mercado valorado en cerca de 30.000 millones de dólares para 2030, según estimaciones de la industria.

La Ley Agrícola de 2018 legalizó productos de cáñamo con menos del 0,3% de delta-9 THC en peso seco. La nueva disposición prohibiría “cualquier producto intermedio de cannabinoides derivados del cáñamo”, cerrando el vacío que permitió la síntesis y comercialización masiva de Delta-8 y otros THC alternativos.

“Más del 95% de las ventas en el mercado del cáñamo contienen niveles de THC que ahora descalifican”, afirmó Joe Gerrity, director ejecutivo de Crescent Canna. “Toda la industria de las bebidas de cáñamo ha desaparecido. El mercado del THC, el de los comestibles, el de los inhalables. Todo desaparecido”.

Los productos se venden actualmente en gasolineras, tiendas de conveniencia y cadenas como Target, sin restricciones de edad ni etiquetado uniforme.

Una coalición bipartidista de 39 fiscales generales estatales envió una carta al Congreso el mes pasado exigiendo acciones para impedir la venta de estas sustancias a menores.

El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell (R-Ky.), quien impulsó la legalización del cáñamo en 2018, defendió la medida el lunes: “Mantendrá estos productos peligrosos fuera del alcance de los niños, al tiempo que preservará la industria del cáñamo para los agricultores”.

Por su parte, el senador Rand Paul (R-Ky.) intentó eliminar la disposición mediante enmienda, pero solo él y Ted Cruz (R-Texas) votaron a favor, según reseña The Hill.