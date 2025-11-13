La Unión Europea abre una nueva investigación contra Google a pesar de las advertencias de la Administración Trump

Publicado por Santiago Ospital 13 de noviembre, 2025

Alphabet enfrenta una nueva investigación en Europa. Su buscador, Google, es el objeto de una pesquisa antimonopolio anunciada este jueves por la Unión Europea (UE). En caso de infracción, la multa podría representar hasta el 10% de su volumen de negocios global. Y hasta un 20%, si reincide.

La investigación se centra en la política anti-spam de Google, que según la UE podría estar perjudicando a medios de comunicación legítimos. La Comisión Europea, poder ejecutivo del bloque, asegura haber encontrado indicios de que el buscador empeora la posición en los resultados de medios y otros creadores que incluyen contenidos de socios comerciales. Según la comisión, la política afectaría de forma ilegítima una práctica legal de monetizar sitios web.

"Nos preocupa que las políticas de Google no permitan que los sitios de noticias sean tratados de manera justa, razonable y no discriminatoria en sus resultados de búsqueda", aseguró la vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera. "Investigaremos para garantizar que los medios no pierdan ingresos importantes en un momento difícil para el sector y para asegurarnos de que Google cumpla con la Ley de Mercados Digitales".

La respuesta de Google: "Nuestra política ayuda a igualar las condiciones"

El científico jefe del buscador, Pandu Nayak, salió en defensa de la tecnológica: "La política de Google Search contra el spam existe por una razón: proteger a las personas de contenidos engañosos y de baja calidad, así como de estafas y de las tácticas turbias que los promueven".

Nayak aseguró que la investigación era "infundada" y que perjudicaría a millones de usuarios europeos, afirmando que las medidas anti-spam garantizan la calidad de los resultados en el buscador. El alto cargo explicó que buscaban evitar que páginas mal rankeadas en Google pagaran a otras mejor posicionadas para publicar sus contenidos, aprovechando la credibilidad de estas últimas para distribuir contenidos de poca calidad.

"Nuestra política antispam ayuda a igualar las condiciones, de modo que los sitios web que utilizan tácticas engañosas no superen en el ranking a los sitios web que compiten por méritos propios con su propio contenido", insistió.

En los dos ejemplos que compartió, el contenido penalizado por Google como "SEO parásito" estaba señalado explícitamente como contenido creado por otra empresa distinta a la página donde se mostraba, con las etiquetas "esponsoreado" o "branded content".

Esta es una práctica habitual en los medios de comunicación, que incluyen contenidos de colaboradores o clientes, y a veces incluso cuentan con personal que se dedica específicamente a crear contenidos para terceros. Aquel sería el motivo de la investigación de la UE, que considera esta práctica como una fuente legítima de ingresos.

Caso omiso a las amenazas de Trump

Donald Trump criticó previamente las investigaciones del bloque europeo contra empresas estadounidenses. El mandatario asegura que las regulaciones y los impuestos perjudican injustamente a las empresas estadounidenses, y son uno de los motivos por los cuales anunció aranceles contra la unión.

El anuncio de la UE llega tan sólo dos meses después de que penara a Google con 2.950 millones de euros por sus prácticas de publicidad en buscadores. Aquella fue la cuarta vez que Bruselas sancionó a la tecnológica con una multa multimillonaria en un caso antimonopolio, según AP.

"Como he dicho antes, mi Administración NO permitirá que estas acciones discriminatorias sigan adelante", sostuvo Trump sobre la última multa, a la que describió como "una más de las muchas penas e impuestos" contra las empresas estadounidenses. Aquel nuevo "golpe" contra "una gran empresa estadounidense", aseguró, "en efecto quita fondos que en otro caso iría a inversiones y empleos en Estados Unidos".

El presidente amenazó entonces con una investigación comercial propia sobre la UE.