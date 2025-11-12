Scott Bessent anticipó una serie de medidas para bajar “muy rápido” los precios del café y las frutas

Publicado por Joaquín Núñez 12 de noviembre, 2025

Scott Bessent anticipó una serie de medidas económicas para ayudar a bajar los precios de algunos comestibles. Tras las derrotas republicanas del pasado 4 de noviembre en diversos estados, el costo de vida pasó a ser uno de los temas centrales de la discusión pública. Incluso el presentador Bill O´Reilly le recomendó a la Administración Trump la designación de un "zar del costo de vida". En este contexto, el secretario del Tesoro habló con Fox News y anticipó un 2026 "espectacular".

El pasado martes, Donald Trump habló con Laura Ingraham para el mismo medio y anticipó una baja de aranceles para la importación de ciertos productos, con el objetivo de que su precio disminuya en las góndolas. A su vez, si bien el presidente reconoció que los estadounidenses ya empezaron a pagar "algo" de los aranceles implementados, afirmó que en general se está beneficiando "enormemente".

Un día después, Bessent habló con el periodista Brian Kilmeade, quien lo consultó sobre qué se puede hacer para mejorar la situación financiera de los estadounidenses, concretamente el costo de vida. "Cuando uno piensa en la asequibilidad actual y va al supermercado, por ejemplo, ¿qué productos están intentando que bajen de precio? Sabemos que algunos productos han bajado de precio y otros han subido. Por ejemplo, el café. El presidente dijo: ‘Voy a bajar los aranceles a Brasil, Vietnam y otros países para intentar abaratar el café’. ¿Qué más se puede hacer?”, preguntó.

"Bueno, es difícil hacer muchas cosas concretas, pero puedo decirte que en los próximos días se harán anuncios importantes sobre productos que no cultivamos aquí en Estados Unidos. El café es uno de ellos. Los plátanos, otras frutas, cosas así. Eso hará que los precios bajen muy rápidamente", respondió Bessent.

El secretario del Tesoro también habló del futuro cercano. Por ejemplo, dijo que, durante el segundo trimestre del próximo año, los estadounidenses van a sentir el crecimiento económico en sus bolsillos. “Lo vas a notar. Creo que 2026 va a ser un año espectacular”, añadió.

Además, el funcionario habló de un "desastre de asequibilidad" heredado de la Administración Biden: “Fue la peor inflación en 40 o 50 años, una de las peores en la historia del país”. Bessent se refirió específicamente al 2022, cuando la inflación alcanzó su número más alto desde 1980.

"La asequibilidad tiene dos componentes. Por un lado está el nivel de precios y, por otro, el nivel de ingresos. Lo que ocurrió bajo el mandato de Biden fue que la inflación acumulada, la inflación declarada, el IPC, fue del veinte, veintitrés por ciento. Pero lo que les ocurrió a los trabajadores estadounidenses, cuya cesta de bienes y servicios, alimentos, seguros y pagos de automóviles subió hasta el treinta por ciento, fue que sintieron una diferencia realmente enorme", sumó. Para contrarrestar esa tendencia, habló de traer de vuelta a los Estados Unidos los empleos industriales y acompañarlos con menos déficit fiscal y más crecimiento económico.