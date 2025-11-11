Wendy's cerrará cientos de tiendas en el país

Publicado por Williams Perdomo 11 de noviembre, 2025

La cadena de comida rápida Wendy's informó de que planea cerrar cientos de sucursales en el país durante los próximos meses. La medida se da en un esfuerzo por aumentar sus ganancias.

Durante una conferencia telefónica con inversionistas la empresa, con sede en Dublín, detalló que el cierre de restaurantes se iniciará a partir del cuarto trimestre de 2025.

La compañía indicó que espera que un “porcentaje de un solo dígito” de sus tiendas en Estados Unidos se verá afectado, pero no dio más detalles sobre el número exacto de locales que serán cerrados.

Según medios de comunicación como AP, Wendy's cerró el tercer trimestre con 6.011 restaurantes en el país. Si el 5% de esas ubicaciones se vieran afectadas, significaría el cierre de 300 tiendas.

La decisión se suma al cierre de 240 locales de Wendy's en Estados Unidos durante 2024. En ese momento, la empresa explicó que muchos de los restaurantes de la cadena, de 55 años de antigüedad, estaban obsoletos.

En ese sentido, Ken Cook, director ejecutivo interino de Wendy's, dijo la empresa considera que cerrar los locales con bajo rendimiento, ya sea desde una perspectiva financiera o de servicio al cliente, ayudará a mejorar el tráfico y la rentabilidad en sus restaurantes restantes.

"Cuando observamos el sistema actual, tenemos algunos restaurantes que no elevan la marca y son un lastre desde la perspectiva del rendimiento financiero de los franquiciados. El objetivo es abordar y solucionar esos restaurantes", dijo Cook durante la conferencia telefónica con inversores.