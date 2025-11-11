Warren Buffet confirma su retirada en una misiva, aunque mantendrá su paquete accionarial

Publicado por Carlos Dominguez 11 de noviembre, 2025

El multimillonario estadounidense Warren Buffett dejará la dirección de Berkshire Hathaway a finales de diciembre como estaba previsto, pero conservará por el momento "una parte significativa" de sus acciones, lo que le asegura mantener el control del grupo, indicó en una carta a los accionistas publicada el lunes.

En su misiva, Buffett, quien transformó una antigua pyme textil en un gigante del capitalismo estadounidense, explicó que ya no participará en la famosa asamblea general de accionistas, a la que cada año viajan miles de personas a Nebraska. Sin embargo, continuará publicando su carta anual a los socios con motivo del Día de Acción de Gracias.

El empresario, que actualmente tiene 95 años, poseía a finales de octubre aproximadamente el 38% de las acciones tipo A, que representan 10.000 veces los derechos de voto de los títulos tipo B, los más numerosos.

Con ese volumen, Buffett tiene cerca del 30% de los derechos de voto totales y se mantiene así como el accionista más influyente de Berkshire Hathaway.

Greg Abel, el hombre de confianza de Buffett

En su carta, Buffett expresó su intención de mantener sus acciones "hasta que los accionistas de Berkshire se sientan cómodos con Greg Abel", quien asumirá la dirección general de la empresa el 1 de enero.

La transición de liderazgo no es una sorpresa para los más cercanos al llamado “Oráculo de Omaha”. En 2021, Buffett ya había declarado públicamente que, de ocurrirle algo, Abel asumiría de inmediato el timón. Su nombramiento solo formaliza una sucesión largamente planificada.

“Creo que ha llegado el momento en que Greg debería convertirse en el director ejecutivo de la compañía a fin de año”, declaró Buffett en mayo de este año durante la esperada reunión anual de accionistas en Omaha, que reunió a miles de inversores.

Abel, de 62 años, es contador de formación y se unió al grupo en 1999, cuando Berkshire Hathaway adquirió la empresa MidAmerican Energy, en la que trabajaba. Desde entonces, ha prometido mantener la estrategia de inversión prudente y a largo plazo que caracteriza a Berkshire Hathaway.

Warren Buffett ha destacado el conocimiento profundo de Abel en los negocios y su capacidad de liderazgo. Sin embargo, algunos accionistas están preocupados por la partida del empresario, considerado el principal artífice del ascenso imparable del grupo durante décadas.

El multimillonario precisó que él mismo y su compañero Charlie Munger, quien falleció en 2023, desarrollaron "hace mucho tiempo" su confianza en la capacidad de Abel para dirigir Berkshire Hathaway. "Mis hijos ya apoyan a Greg al 100%", añadió en su carta, "al igual que los directores de Berkshire".

Dos de los tres hijos de Buffett forman parte del directorio y todos poseen acciones a través de sus propias fundaciones.