'Click Zero': el órdago letal de Google y la IA a los medios digitales

Publicado por Israel Duro 2 de noviembre, 2025

La guerra entre los medios -tradicionales o digitales- con Google ha dado un giro radical y devastador en favor del gigante tecnológico. La tradicional pugna para que la empresa con sede en Seattle pagase por los contenidos a los que redirigía se ha convertido en una lucha desesperada por conseguir alcanzar a algún consumidor superando la barrera Zero Click de la multinacional.

El fenómeno fue bautizado como Google Zero por el periodista Nilay Patel en 2024. De acuerdo con Patel, se trata de "ese momento en el que la búsqueda de Google simplemente deja de enviar tráfico fuera de su motor de búsqueda a sitios web de terceros". En un artículo de Digiday, se define Google Zero como “"el momento en que Google deja de funcionar como puerta hacia la web y admite ser un motor de respuestas”.

Datos demoledores para los medios

Los datos, por ahora, son demoledores para los medios digitales, que tienen en el posicionamiento SEO una de sus principales ventanas para exponer sus contenidos. Para ello, tratan de adecuar éstos a los algoritmos cambiantes de Google, de manera que puedan conseguir posiciones privilegiadas en las búsquedas sin pagar por ello.

Desde la puesta en marcha, allá por 2023, de Google SGE –Search Generative Experience-, cerca del 60% de las búsquedas no pasa del resumen propuesto por la inteligencia artificial del gigante tecnológico. Según un estudio de SparkToro/Datos, en 2024 en torno a un 58.5% de las búsquedas en EEUU y un 59.7% en la UE acabaron sin clic (“zero-click searches”). Es decir, que apenas unos 360–374 de cada 1.000 búsquedas (o una de cada tres) llevan a la páginas fuera del ecosistema Google.

Un 26% de los usuarios que reciben el resumen de Google cierra sesión

Unos datos corroborados por un estudio de Pew Research durante 2025. Según su encuesta, un 26% de las personas que recibe un resumen generado por la IA de Google cierra la sesión, frente al 16% de quienes no obtienen la información directa del gigante tecnológico.

Además, tan sólo el 8% de quienes obtienen un resumen generativo pincha en alguno de los links ofrecidos por el buscador, frente al 15% que lo hace al no recibir ese contenido de de Google.

El primer puesto en el buscador ya no es sinónimo de lluvia de clicks

Por si fuera poco, la investigación de SeerInteractive mostró que la medalla de oro para los medios, el enlace en primer puesto de Google, pasó de recibir cerca del 33% de los clics de la búsqueda en 2023 a apenas el 11% en 2025 cuando aparece un resumen de IA. Es decir, que el resumen de Google ya no deja apenas ni las migajas a los demás.

Según apunta Eduardo Garbayo en su weblog, la situación ha dado un giro radical en menos de dos años: "A comienzos de 2025, Google presentó el Modo IA en Search Labs: una experiencia estilo chat (similar a ChatGPT) que ya no muestra los 10 enlaces tradicionales, sino una respuesta narrativa con citas internas. Esto significa que el buscador responde “todo” al usuario, eliminando aún más la necesidad de visitar sitios externos. En resumen, SGE/AI Overviews han hecho que muchos usuarios obtengan respuestas completas sin salir de Google, impulsando directamente la tendencia zero-click".

La IA combina información de varias fuentes para poder ofrecer respuestas que satisfagan plenamente la consulta

La fórmula de Google para conseguirlo ha sido lo que la empresa llama “Visión general creada por IA y más”. La IA combina información de varias fuentes para poder ofrecer respuestas que satisfagan plenamente la consulta, incluyendo en ocasiones enlaces de apoyo al final.

Según el estudio de Pew, "las fuentes más citadas tanto en los resúmenes de IA de Google como en los resultados de búsqueda estándar son Wikipedia, YouTube y Reddit. Estos tres sitios son las fuentes más comúnmente enlazadas tanto en los resúmenes de IA como en los resultados de búsqueda estándar. En conjunto, representaron el 15 % de las fuentes que figuraban en los resúmenes de IA que examinamos. Constituyeron una proporción similar (17 %) de las fuentes que figuraban en los resultados de búsqueda estándar".

Los editores denuncia "un callejón sin salida" de Google

Los editores no se han quedado cruzados de brazos, al ver peligrar su negocio. Se han producido numerosos despidos en el sector como consecuencia de la caída de los clics y los ingresos publicitarios, y han alzado la voz frente a lo que denominan "un callejón sin salida" de Google.

Bruselas ya tiene una queja antimonopolio sobre la mesa, que denuncia que las AI Overviews refuerzan aún más el dominio casi absoluto de Google en detrimento de editores independientes.