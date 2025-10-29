La Fed recorta las tasas un cuarto de punto por segunda vez en 2025

Publicado por Williams Perdomo 29 de octubre, 2025

La Reserva Federal (Fed) anunció este miércoles el segundo recorte de un cuarto de punto de las tasas de este año ante el aumento de riesgos en el mercado laboral.

El segundo recorte del año se da a pesar de que el presidente Jerome Powell se había mostrado reticente a tomar una medida así, pese a la insistencia pública del presidente Donald Trump.

La decisión de reducir la tasa de referencia a entre el 3,75% y el 4%, que era esperada por los mercados, fue aprobada por diez votos a favor y dos en contra, según informó la Fed en un comunicado.

Se opusieron al segundo recorte de tipos consecutivo Stephen Miran, partidario de una reducción de medio punto, y Jeff Schmid, quien quería mantener las tasas sin cambios.

“El Comité busca alcanzar el máximo nivel de empleo y una inflación del 2% a largo plazo. La incertidumbre sobre las perspectivas económicas sigue siendo elevada. El Comité está atento a los riesgos que afectan a ambos lados de su doble mandato y considera que los riesgos a la baja para el empleo han aumentado en los últimos meses”, explicó la Fed en un comunicado.