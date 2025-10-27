Scott Bessent, ¿el gran ganador de las elecciones legislativas en Argentina?

Publicado por Agustina Blanco 27 de octubre, 2025

Resuena en redes de forma masiva la "clase magistral" del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, por el respaldo económico al presidente argentino Javier Milei que derivó en el triunfo de las cruciales elecciones legislativas de mitad de mandato en Argentina.

En esa línea, el secretario de Tesoro, con un paquete de apoyo que incluye más de 20.000 millones de dólares en swaps de divisas (intercambio de monedas) y compras directas de pesos, Bessent no solo ayudó a estabilizar la economía de un aliado clave del presidente Donald Trump, sino que generó ganancias implícitas estimadas en al menos un 10% para el Tesoro estadounidense en cuestión de días.

¿Cómo fue?

El peso argentino enfrentaba una racha de depreciación del 21% en cuatro meses, impulsada por dudas del mercado hacia el Gobierno argentino en su avance en la agenda de austeridad fiscal y reformas promercado, que han logrado reducir la inflación drásticamente, pero dejaron reservas internacionales por debajo de los objetivos del FMI.

La intervención de EEUU: la “clase magistral” de Bessent



Ante el riesgo de una "aguda iliquidez", el Tesoro activó el Fondo de Estabilización de Cambios (ESF), un mecanismo de 211.000 millones de dólares respaldado por reservas para intervenir directamente.

El paquete se intensificó en octubre: estimaciones del mercado indican que EEUU invirtió más de 1.000 millones de dólares en la adquisición de pesos, con un pico el 22 de octubre cuando bancos como JPMorgan, Chase & Co. y Citigroup Inc. vendieron entre 400 y 500 millones de dólares en nombre del Tesoro, rompiendo una secuencia de cinco días de pérdidas para la moneda local.

El 21 de octubre, el Banco Central argentino reportó ventas de 45,5 millones de dólares para complementar la operación.

Paralelamente, se firmó un swap de 20.000 millones de dólares con el Banco Central de Argentina, permitiendo el intercambio de pesos por dólares para inyectar liquidez. Bessent anunció la organización de otros 20.000 millones vía bancos privados y fondos soberanos.

El impacto en los mercados fue inmediato



El peso se apreció cerca del 2% en sesiones clave tras las compras del Tesoro, acumulando un rebote semanal del 10% que calmó el pánico inversor y contribuyó a que Milei obtuviera el resultado electoral legislativo.

Los bonos soberanos como el de 2035 subieron 4,5 centavos a 60,5 centavos por dólar, y el índice Merval repuntó un 5,3%.

Win-Win

Al comprar pesos "baratos" (cuando el tipo de cambio rondaba $1.424 por dólar) y verlos fortalecerse (hasta $1.378), el ESF capturó ganancias implícitas del 10% en sus holdings, que se revierten en el swap sin riesgo neto para los contribuyentes.

En esa línea, el secretario del Tesoro, había señalado que: “No habrá pérdidas para los contribuyentes. Se trata de una línea de intercambio. No es un rescate financiero, y procede del Fondo de Estabilización Cambiaria, que controla el Tesoro, del que yo formo parte. Nunca ha registrado pérdidas. No va a registrar pérdidas”, en una entrevista con NBC, defendiendo la decisión de apoyo a la Argentina como una "misión crítica" para la estabilidad hemisférica y no un bailout electoral.

Por su parte, el presidente Donald Trump fue tajante al respecto y dijo que el apoyo de EEUU dependía del éxito de Milei en las elecciones y señaló: "Si él pierde, no seremos generosos con Argentina".