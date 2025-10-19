Amazon presenta un plan para construir uno de los primeros reactores nucleares modulares del país

Publicado por Williams Perdomo 19 de octubre, 2025

Amazon anunció que participará en el desarrollo de un nuevo complejo de reactores modulares pequeños (SMR, “Small Modular Reactors”) en Washington, uno de los primeros en el país. La empresa detalló que la empresa de servicios públicos del estado, Energy Northwest, y el desarrollador de SMR, X-energy, planean construir hasta 12 SMR utilizando el avanzado diseño de reactor nuclear de X-energy.

El gigante del comercio electrónico anunció que la Planta de Energía Avanzada Cascade será desarrollada en tres etapas, cada una compuesta por cuatro reactores de 80 MW enfriados por gas a alta temperatura, diseñados por X-energy.

Además, en un comunicado, la compañía explicó que Cascade se construirá en las afueras de Richland, cerca de la central eléctrica Columbia de Energy Northwest.

“Este proyecto no se trata solo de nueva tecnología; se trata de crear una fuente confiable de energía libre de carbono que impulse nuestro creciente mundo digital”, declaró Kara Hurst, directora de sostenibilidad de Amazon. “Estoy entusiasmada con el potencial de los SMR y el impacto positivo que tendrán tanto en el medio ambiente como en las comunidades locales”.

Una de las principales características de la futura instalación SMR es su diseño modular, compuesto por tres bloques de 320 megavatios (MW) que, en conjunto, suman una capacidad total de 960 MW y se distribuyen en un área de solo unas pocas manzanas. Esto, resaltó la empresa, representa un contraste notable con las plantas nucleares convencionales de un gigavatio, que pueden extenderse por más de una milla cuadrada.

¿Qué es un SMR?

Los SMR, explicó Amazon, son reactores nucleares de nueva generación. Son más pequeños que los reactores tradicionales y están diseñados con características que facilitan un diseño más sencillo, un despliegue más rápido y menores costos de construcción.



Se espera que la Instalación de Energía Avanzada Cascade cree más de 1.000 puestos de trabajo durante la construcción y más de 100 puestos de trabajo permanentes en operaciones nucleares, ingeniería y otros campos especializados.

Amazon señaló que espera que la construcción comience “a finales de esta década”, con la esperanza de generar electricidad en algún momento “en la década de 2030”.