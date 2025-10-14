Entran en vigor los aranceles de Trump a la madera y los muebles

Publicado por Israel Duro 14 de octubre, 2025

La madera, los muebles y el mobiliario de cocina ya son objeto de aranceles específicos impuestos por Donald Trump desde la medianoche del martes. Quienes importen madera de construcción deberán afrontar un nuevo impuesto del 10%, mientras que los muebles y el mobiliario especialmente diseñado para cocinas afrontan una tasa del 25%.

Como en los impuestos sectoriales anteriores (acero y aluminio, luego automóviles y cobre), la Casa Blanca justifica estos nuevos aranceles por la necesidad de defender la seguridad nacional. Con este fin, los aranceles subirán notablemente a partir del 1 de enero, cuando pasaran a ser del 30% para los muebles y 50% para los muebles de cocina.

Duro golpe para Canadá

Como siempre ocurre con estos aranceles con Trump, los países que hayan firmado un acuerdo comercial, como el Reino Unido, estarán sujetos a derechos de aduana de un máximo del 10%, así como la Unión Europea (UE) y Japón —con un máximo del 15%.

Por el contrario, los productos provenientes de México y Canadá, teóricamente protegidos por el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos (T-MEC) bajo diversas condiciones, sí serán penalizados por este arancel, en especial la madera de construcción.

Algo que supone un duro golpe para Canadá, que suministra aproximadamente una cuarta parte de las importaciones de madera de construcción de Estados Unidos.

Los expertos advierten de una subida de costes para la construcción

En promedio esos aranceles podrían conllevar un alza de 2.200 dólares de los costes de construcción, estimó para AFP Stephen Brown, de Capital Economics. "Estados Unidos importa 27% de sus muebles de China y el 20% de Vietnam y México", explicó este experto.

Estos nuevos aranceles no se añaden a los que ya se aplican a todos los productos que entran en Estados Unidos, y que van del 10% al 50% según los países de origen.