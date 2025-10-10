Voz media US Voz.us
China anuncia tarifas portuarias especiales a barcos vinculados a EEUU

Los gravámenes se cobrarán en los puertos chinos a partir del 14 de octubre. Los barcos deberán pagar 56 dólares por tonelada neta hasta el mes de abril, cuando la tarifa aumentará a 89 dólares.

El presidente de China, Xi Jinping

El presidente de China, Xi JinpingFoto de Handout / Servicio de Prensa Presidencial de Kazajistán / AFP.

Virginia Martínez
Virginia Martínez

China anunció este viernes que aplicará tarifas portuarias especiales a barcos operados o construidos por Estados Unidos. La medida se toma luego de que Washington anunciara en abril pasado que cobrará tasas a los barcos vinculados a China

Los gravámenes se cobrarán en los puertos chinos a partir del 14 de octubre, dijo el Ministerio de Transporte chino en un comunicado citada por AFP. 

Se espera que ese día entre en vigor el cobro de tarifas similares a los barcos de construcción y operación china que lleguen a Estados Unidos.

Los barcos deberán pagar 56 dólares por tonelada neta hasta el mes de abril, cuando la tarifa aumentará a 89 dólares. Las tasas subirán luego anualmente.

Ningún buque será gravado más de cinco veces al año

El ministerio explicó que las "tarifas portuarias especiales" se aplicarán al viaje de cada barco a China —no a cada puerto individual—, y ningún buque será gravado más de cinco veces al año.

​Entre tanto, un portavoz de esta cartera dijo que los impuestos de Pekín son una "medida legítima para salvaguardar los derechos e intereses legales de las empresas de transporte marítimo chinas".

​"Instamos a la parte estadounidense a corregir de inmediato sus prácticas erróneas y a cesar la represión injustificada de la industria del transporte marítimo de China", agregó el portavoz, no identificado, en una declaración separada.

