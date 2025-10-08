Voz media US Voz.us
El precio del oro supera por primera vez los 4.000 dólares por onza

Los operadores se han lanzado a ese metal precioso durante todo el año, provocando una subida de más del 50%.

Lingotes de oroAFP.

El precio del oro superó este miércoles los 4.000 dólares por onza por primera vez. Los operadores se han lanzado a ese metal precioso durante todo el año, provocando una subida de más del 50%, ante la expectativa, entre otros temas, de un recorte de tasas de interés en el país.

Este miércoles, el oro alcanzó un máximo de 4.006,68 dólares por onza en los mercados asiáticos. La plata también se situó a pocos dólares de su récord histórico.

Utilizado en la joyería, la industria o como reserva, el metal amarillo siempre ha representado un "valor refugio" por excelencia porque conserva su valor intrínseco.

El cierre del Gobierno, recordó AFP, está aumentando la sensación de inquietud entre los inversionistas, ya que se han pospuesto datos económicos clave, incluidos los relativos al empleo, lo que complica la situación para la Reserva Federal a la hora de decidir sus planes sobre los tipos de interés.

El atractivo del oro también se vio reforzado esta semana por la agitación política en Francia, donde el primer ministro del país dimitió y su antecesor instó al presidente Emmanuel Macron a renunciar y a convocar elecciones anticipadas.

Un aumento histórico

En ese sentido, el metal precioso ha aumentado más este año que durante la pandemia de covid-19 y la recesión de 2007-2009, según explicó el Wall Street Journal. "Desde la crisis inflacionaria de 1979, el oro no se había disparado tanto en un año", detalló el medio de comunicación.

